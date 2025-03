Zaskakujące odkrycie archeologów. Dotyczy przodków człowieka

Narzędzia z kości sprzed 1,5 mln lat: Pomogą lepiej zrozumieć dawne kultury

Aby lepiej zrozumieć znaczenie odkrycia kolekcji narzędzi z kości sprzed 1,5 mln lat, należy odnieść się do zagadnień związanych z istnieniem kultury olduwajskiej i kultury aszelskiej.

Kultura olduwajska, której nazwa pochodzi od wąwozu Olduvai, jest datowana od 2,6 do 1,5 mln lat temu. Jej cechą charakterystyczną – jak można przeczytać w komunikacie CSIC – była produkcja ostrych odłupków kamiennych, która odbywała się poprzez uderzanie o siebie dwóch skał. W wyniku zastosowania tej techniki 1,7 mln lat temu doszło do powstania nowej kultury. Nosi ona nazwę kultury aszelskiej, i istniała od 1,7 miliona do 150 000 lat temu. Charakterystyczne dla niej artefakty to ręczne, kamienne topory – duże i wytrzymałe.

- Do momentu naszego odkrycia, przejście od kultury olduwajskiej do aszelskiej było znane niemal wyłącznie z artefaktów kamiennych – zaznaczył Ignacio de la Torre.