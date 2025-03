Mózg mężczyzny zamienił się w szkło? Nowe badanie szczątków z Herkulanum

Najnowsze badanie to efekt przypadkowego odkrycia, którego dokonano jeszcze w 2018 r. Włoski antropolog Pier Paolo Petrone zauważył wówczas czarny materiał przypominający szkło we wnętrzu czaszki jednej z ofiar odkrytych na terenie dawnego Herkulanum. To starożytne, włoskie miasto – podobnie jak Pompeje – zostało pogrzebane pod popiołem wulkanicznym w trakcie wybuchu Wezuwiusza w 79 r. n.e.

Reklama

Tajemnicza substancja w czaszce ofiary wybuchu wulkanu

W 2020 r. badacze pod kierunkiem Petrone dokonali analizy szkieletu młodego mężczyzny, który mógł mieć ok. 25 lat. Szczątki ofiary były ułożone twarzą w dół, na pozostałościach po drewnianym łożu, w budynku, który zdaniem archeologów mógł być poświęcony kultowi cesarza Augusta. Pierwsze badanie czarnej, zeszklonej substancji, znalezionej w czaszce i rdzeniu kręgowym mężczyzny wykonano m.in. za pomocą mikroskopu elektronowego. Naukowcom udało się wówczas odnaleźć w zbadanym materiale nienaruszone komórki nerwowe.

Po kilku latach grupa badaczy pod przewodnictwem wulkanologa Guido Giordano z Roma Tre University skupiła się na dalszej analizie tajemniczej substancji. Po dokładnym zbadaniu próbek i przeprowadzeniu kilku eksperymentów postawiono tezę, że szklista substancja może być skamieniałą tkanką mózgową. A dokładniej tkanką, która mogła ulec zeszkleniu w procesie witryfikacji (przejścia ze stanu ciekłego w stan szklisty). Wyniki badania opublikowano 27 lutego w czasopiśmie „Nature”.

Czytaj więcej Kosmos Tajemnicza struktura na skraju Układu Słonecznego. Jeden twór przypomina „minigalaktykę” Zewnętrzne granice naszego Układu Słonecznego to niezbadany i intrygujący obszar. Znajduje się on tak daleko, że naukowcy nie mają pojęcia, jak może wyglądać. Badaczom udało się jednak ustalić potencjalny kształt jednego tworu, znanego jako obłok Oorta.

Erupcja Wezuwiusza. Jak zginął młody mężczyzna?

Zdaniem zespołu Giordano tkanki ofiary mogły zostać podgrzane do ekstremalnej temperatury powyżej 510 stopni Celsjusza. W dalszej kolejności nastąpiło bardzo szybkie schłodzenie tkanek, które mogło poskutkować procesem „zeszklenia”. Zespół Giordano doszedł to tego wniosku testując badany, szklisty fragment m.in. przez naprzemienne podgrzewanie i schładzanie.