Rzeczpospolita
Prawo
Monitor Polski z 22 sierpnia 2025 r. (poz. 787 - 803)

Publikacja: 22.08.2025 18:20

Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych - 803

Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 802

Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji - 801

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2025 r. nr rej. 378/2025 o nadaniu orderu - 800

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 359/2025 o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń - 799

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 355/2025 o nadaniu odznaczeń - 798

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 350/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń - 797

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 345/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń - 796

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2025 r. nr rej. 341/2025 o nadaniu orderu -795

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2025 r. nr rej. 340/2025 o nadaniu odznaczeń - 794

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2025 r. nr rej. 339/2025 o nadaniu orderu i odznaczenia - 793

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2025 r. nr rej. 338/2025 o nadaniu odznaczenia - 792

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2025 r. nr rej. 337/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń - 791

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Andruszkiewicza - 790

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Boguckiego - 789

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Pawła Przydacza - 788

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Macieja Szefernakera - 787

