Monitor Polski z 22 sierpnia 2025 r. (poz. 787 - 803)

Aktualizacja: 22.08.2025 18:46 Publikacja: 22.08.2025 18:20
Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych - 803
Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 802
Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji - 801
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2025 r. nr rej. 378/2025 o nadaniu orderu - 800
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 359/2025 o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń - 799
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 355/2025 o nadaniu odznaczeń - 798
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 350/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń - 797
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr rej. 345/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń - 796
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2025 r. nr rej. 341/2025 o nadaniu orderu -795
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2025 r. nr rej. 340/2025 o nadaniu odznaczeń - 794
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2025 r. nr rej. 339/2025 o nadaniu orderu i odznaczenia - 793
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2025 r. nr rej. 338/2025 o nadaniu odznaczenia - 792
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2025 r. nr rej. 337/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń - 791
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Andruszkiewicza - 790
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Boguckiego - 789
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Pawła Przydacza - 788
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Macieja Szefernakera - 787
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych - 803
Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 802
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Spółka żądająca zasiedzenia służebności zakopanej instalacji musi wykazać, że właściciel działki mógł zaobserwow...
Użycie sztucznej inteligencji nie jest wystarczającą weryfikacją faktów. Za publiczne oczernianie grożą konsekwe...
W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie 21 ustaw. Jednocześnie zdecydował o zawetowaniu tzw. usta...
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy za...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas