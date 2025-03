Wyniki najnowszych badań dotyczących procesów powstawania wody we wczesnym wszechświecie opublikowano 3 marca w czasopiśmie „Nature Astronomy”. Analiza to efekt pracy zespołu pod kierownictwem doktora Daniela Whalena z Instytutu Kosmologii i Grawitacji Uniwersytetu w Portsmouth.

Kiedy powstała woda we wczesnym wszechświecie?

Według autorów najnowszej publikacji naukowej woda obecna we wszechświecie mogła powstać już w okresie od 100 do 200 milionów lat po tzw. Wielkim Wybuchu. To dużo wcześniej niż zakładają aktualne teorie naukowe. Zdaniem badaczy dużo wcześniej – niż pierwotnie zakładano – mogły także powstawać pierwsze planety posiadające teoretyczne warunki do formowania się życia. Według autorów badania te ciała niebieskie mogły powstawać jeszcze zanim zaczęły formować się pierwsze galaktyki.

Symulacje wybuchu supernowych. Co pokazały wyniki?

Zespół badaczy pod kierunkiem doktora Daniela Whalena przeprowadził symulacje numeryczne wybuchu wczesnych gwiazd. Chodzi o tzw. pierwotne supernowe – lub supernowe III populacji – czyli wczesne obiekty, z których pochodziły pierwsze pierwiastki służące do formowania się planet. Jak podaje portal sciencealert.com, badacze przeprowadzili m.in. symulację wybuchu dwóch wczesnych supernowych. Pierwsza z nich miała masę 13 razy większą, a druga 200 razy większą od masy Słońca.

Jak pokazały wyniki symulacji, już w ciągu pierwszej sekundy wirtualnego wybuchu supernowej zaistniały (teoretycznie) warunki do powstawania tlenu. Skutkiem symulacji kosmicznego kataklizmu było również wyrzucenie w przestrzeń naenergetyzowanych gazów, w których – podczas procesu stygnięcia – mógł formować się wodór cząsteczkowy (niezbędny do powstania wody). Zdaniem autorów badania, w opisanym procesie – szczególnie w tzw. gęstych obszarach halo supernowych – istniały warunki, w których tlen mógł łączyć się z wystarczającą ilością wodoru, aby powstała woda.