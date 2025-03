Naukowcy odkryli, co szkodzi zdrowiu astronautów z ISS. Przełomowe wyniki badań

Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, a ich wyniki przedstawili 27 lutego w „Cell” – amerykańskim, recenzowanym czasopiśmie naukowym, w którym publikowane są prace z dziedziny biologii doświadczalnej. O badaniach można przeczytać również w serwisie EurekAlert!.

Choroby astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Dysfunkcje układu odpornościowego, opryszczka, wysypki skórne, alergie, infekcje grzybicze i bakteryjne oraz inne stany zapalne – to tylko część problemów zdrowotnych, na które często cierpią astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ang. International Space Station, ISS). Dzieje się tak mimo utrzymywania tam wyjątkowo sterylnego środowiska, co ma zminimalizować ryzyko chorób.

Najnowsze badania dowodzą jednak, że to właśnie zbyt sterylne środowisko na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej może stanowić zagrożenie dla zdrowia zamieszkujących ją osób. Ludzki układ odpornościowy do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje bowiem stymulacji w postaci różnych mikrobów. Natomiast na stacji jest ich dużo mniej i są one zdecydowanie mniej zróżnicowane w porównaniu ze środowiskiem panującym na Ziemi. To prowadzi do znaczących zmian w układzie odpornościowym astronautów przebywających w kosmosie.

Naukowcy przebadali próbki z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej: Co odkryli?

Naukowcy przebadali 803 próbki zebrane przez astronautów z różnych powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Określili obecne w nich gatunki bakterii i substancji chemicznych. Na dalszym etapie prac utworzyli trójwymiarowe mapy, ilustrujące miejsca znalezienia poszczególnych próbek oraz sposób oddziaływania na siebie bakterii i substancji chemicznych. Porównali je też z próbkami pobranymi z różnych środowisk na Ziemi.