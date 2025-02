Naukowcy ustalili, dlaczego Mars jest czerwony. Najnowsze wyniki badań

Czytaj więcej Kosmos Niezwykłe zjawisko na niebie już 28 lutego. Następne takie dopiero za 136 lat Parada planet to zjawisko, które już 28 lutego obserwować będzie można na nocnym niebie. Aż siedem planet Układu Słonecznego widocznych będzie w tym samym czasie. Czy do obserwacji potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt?

Jak badano marsjański pył?

Cząstki utlenionego żelaza zawarte w marsjańskim pyle są bardzo małe (nanometrowe lub mniejsze). Tak naprawdę nie mają określonej struktury krystalicznej i nie można ich nazwać prawdziwymi minerałami. Jak w związku z tym naukowcy je zbadali? Wykorzystano do tego dane zebrane przez należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej orbiter Mars Express i ExoMars Trace Gas Orbiter, a także należący do NASA Mars Reconnaissance Orbiter oraz łaziki Curiosity, Pathfinder i Opportunity.

Specjalna kamera CaSSIS umieszczona na sondzie Trace Gas Orbiter pozwoliła na dokładne zobrazowanie rozmiaru i składu pyłu. Badacze odtworzyli go na Ziemi. „Replikę pyłu przepuszczono przez specjalistyczny młynek, aby uzyskać ziarna o wielkości odpowiadającej ziarnom na Marsie i o grubości odpowiadającej 1/100 ludzkiego włosa” – wyjaśnia CNN Science. Następnie naukowcy porównali wyniki uzyskane w laboratorium z danymi ze statku kosmicznego. Wskazują one, że pył na Marsie najlepiej pasuje do ferrihydrytu, a nie hematytu.

Mars stał się Czerwoną Planetą wcześniej, niż myśleliśmy

„Główną konsekwencją jest to, że ponieważ ferrihydryt mógł powstać tylko wtedy, gdy na powierzchni nadal znajdowała się woda, Mars 'zardzewiał' wcześniej, niż pierwotnie sądzono. Co więcej, ferrihydryt pozostaje stabilny w obecnych warunkach na Marsie” – tłumaczy Adomas Valantinas.

Naukowcy przypuszczają, że ferrihydryt nie tylko znajduje się w pyle, ale także w marsjańskich skałach. Najlepszym sposobem, aby to stwierdzić, będzie uzyskanie rzeczywistych próbek skał i pyłu. Ich zbieraniem zajmuje się obecnie Łazik Perseverance. Jego sprowadzenie na Ziemię planowane jest na wczesne lata trzydzieste.