Czy wiek Stonehenge na pewno jest dobrze określony? Zaskakujące odkrycie naukowców

Niedawne badania, przeprowadzone przez naukowców z University of Exeter i Historic England wykazały, że Flagstones powstało ok. 3200 r. p.n.e., czyli około dwa wieki wcześniej niż do tej pory sądzono. Odkrycia udało się dokonać dzięki połączeniu datowania radiowęglowego z informacjami archeologicznymi. Naukowcy ustalili najpierw, że wczesna aktywność neolityczna na terenie Flagstones, w tym kopanie dołów, odbywała się ok. 3 650 r. p.n.e. Po kilku wiekach przerwy – ok. 3 200 r. p.n.e. – utworzono tu okrągłą zagrodę z rowami, w której niedługo po tym umieszczono pochówki.

Analizy przeprowadzone przez badaczy pozwalają przypuszczać, że Flagstones mogło być pierwowzorem dla innych, powstałych później tego typu miejsc takich jak np. Stonehenge. Ponadto wykazuje powiązania z innymi podobnymi budowlami takimi jak np. Llandygai Henge w Gwynedd w Walii.

Czytaj więcej Archeologia Zaskakujące odkrycie archeologów. Dotyczy przodków człowieka Najstarsze jak dotąd znane narzędzia z kości sprzed 1,5 mln lat odkrył międzynarodowy zespół naukowców w wąwozie Olduvai w Tanzanii. Narzędzia są o milion lat starsze od najstarszych znalezionych do tej pory i zostały wykonane przez przodków człowieka.

Czy wiek Stonehenge jest dobrze określony? Badacze mają wątpliwości

Susan Greaney, cytowana w komunikacie University of Exter przyznała, że Flagstones to niezwykły zabytek – „idealnie okrągły wykopany rów, z pochówkami i kremacjami z nim związanymi”. Podkreśliła jednocześnie, że pod niektórymi względami przypomina on obiekty powstałe wcześniej, a pod innymi te, które powstały później. Przeprowadzone badania pozwoliły natomiast określić, że zabytek ten jest o około dwa wieki starszy niż do tej pory sądzono.

Zdaniem Greaney określenie prawidłowej chronologii Flagstones jest konieczne do właściwego zrozumienia kolejności powstawania na terenie Wielkiej Brytanii pomników ceremonialnych i pogrzebowych. Natomiast ostatnie odkrycie każe zastanowić się nad tym, czy aktualnie obowiązujące datowanie Stonehenge jest prawidłowe, czy być może wymaga rewizji, a także, czy Stonehenge jest kopią Flagstones.

Powyższe wątpliwości badaczka uzasadnia faktem, że Stonehenge jest „siostrzaną” budowlą Flagstones, a jego pierwsza faza jest prawie identyczna. Tymczasem fazę tę datuje się na ok. 2 900 r. p.n.e. Naukowcy zastanawiają się więc, czy data ta jest prawidłowa w obliczu odkrycia, że Flagstones zostało datowane na ok. 3 200 r. p.n.e.