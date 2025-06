Będzie spotkanie szefów MSZ Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i szefowej dyplomacji UE z szefem MSZ Iranu

W czwartek premier Beniamin Netanjahu zapewnił, że celem Izraela nie jest obalenie rządzącego Iranem reżimu, choć dodał, że taki może być efekt uboczny operacji wojskowej. – Czy mamy na celu doprowadzenie do upadku reżimu (w Iranie)? To może być rezultat, ale to od irańskiego społeczeństwa zależy, czy powstanie, by walczyć o wolność – powiedział izraelski premier. Jednocześnie Izrael oskarżył Iran o celowe atakowanie obiektów cywilnych przy użyciu rakiet z głowicami kasetowymi.

Udokumentowane miejsca ataków Izraela na Iran i Iranu na Izrael - stan na 16 czerwca (MAPA) Foto: PAP

W piątek w Genewie szefowie MSZ Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, a także szefowa dyplomacji UE mają spotkać się z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim. Celem spotkania ma być próba doprowadzenia do deeskalacji konfliktu. – Przyszedł czas, by przerwać przerażające sceny na Bliskim Wschodzie i przeciwdziałać eskalacji, która nie służy nikomu – oświadczył David Lammy, szef brytyjskiej dyplomacji.

Tymczasem Australia, w związku z eskalacją konfliktu Izraela z Iranem, podjęła decyzję o zawieszeniu działania ambasady w Teheranie. Iran opuszczają wszyscy australijscy dyplomaci i członkowie ich rodzin – poinformowała szefowa MSZ Australii Penny Wong. Australijski personel konsularny przeniesie się do sąsiadującego z Iranem Azerbejdżanu, w tym na przejścia graniczne między Iranem i Azerbejdżanem, i będzie pomagał Australijczykom przebywającym w Iranie w opuszczeniu tego kraju.

– Pozostajemy w bliskim kontakcie z innymi państwami partnerskimi. Na tym etapie nasze możliwości świadczenia usług konsularnych są skrajnie ograniczone ze względu na sytuację na miejscu. Przestrzeń powietrzna pozostaje zamknięta – podkreśliła Wong.

Ambasador Australii w Iranie, Ian McConville, pozostanie w regionie, aby wesprzeć działania australijskiego rządu związane z konfliktem Izraela z Iranem.