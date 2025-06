Dzień później Chamenei w wystąpieniu transmitowanym w irańskiej telewizji powiedział, że jakakolwiek interwencja zbrojna USA wiązałaby się z wielkimi szkodami. - Naród irański się nie podda - podkreślił.

Izrael: Naszym celem nie jest obalenie irańskich władz

W czwartek premier Izraela Beniamin Netanjahu odniósł się w rozmowie z dziennikarzami do sytuacji irańskich władz. - Pytają mnie, czy naszym celem jest obalenie reżimu. Taki może być rezultat, ale to od Irańczyków zależy, czy powstaną w walce o swoją wolność. Wolność nigdy nie jest za darmo. Wolność wymaga, aby ujarzmieni ludzie powstali i to od nich zależy, ale możemy stworzyć warunki, które im w tym pomogą - powiedział.

Z kolei szef MSZ Izraela Gideon Saar mówił, że zmiana władzy w Iranie nie jest obecnie oficjalnym celem izraelskiej ofensywy. Polityk doprecyzował, że izraelski gabinet bezpieczeństwa nie przyjął „jak dotąd” takiego stanowiska.

Atak Izraela na Iran. Co zrobi Donald Trump?

Izrael chce, by Stany Zjednoczone włączyły się do wojny przeciw Iranowi. Donald Trump, który w kampanii wyborczej prezentował się jako pokojowy kandydat, nie ogłosił jeszcze swojej decyzji w tej sprawie.

„The Wall Street Journal” informowało, że Trump we wtorek wieczorem powiedział swym doradcom, że zaakceptował plan ataku na Iran, ale wstrzymał się z wydaniem ostatecznej decyzji, by sprawdzić, czy Teheran zrezygnuje z programu jądrowego. Amerykański prezydent skomentował te doniesienia w mediach społecznościowych. „»Wall Street Journal« nie ma pojęcia, co myślę o Iranie!” - napisał.