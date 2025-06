– Dla mnie to jest sytuacja wręcz szokująca. Bo to by oznaczało, że można być przeciętnym, można nie osiągnąć żadnych standardów – ja mówię o formacjach, nie o ludziach – związanych z ukompletowaniem, wyszkoleniem, poziomem osiągnięcia gotowości bojowej, a awans i tak się dostanie. Jeśli tak się stanie, to będzie bardzo zły sygnał, który wpłynie – w moim przekonaniu – na środowisko wojskowe – dodał. Zdaniem gen. Różańskiego może to doprowadzić do kolejnej fali odejść z armii.

Senator zapowiedział też interwencję w tej sprawie.