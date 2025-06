Donald Trump uczestniczył w 90-minutowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej pisał o „bezwarunkowej kapitulacji”

Tymczasem Donald Trump, prezydent USA, w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social napisał, że USA znają miejsce pobytu najwyższego przywódcy duchowego Iranu, Alego Chameneiego. Dodał, że Amerykanie nie zamierzają go zabić, „przynajmniej nie teraz”. Ostrzegł jednocześnie, że cierpliwość USA się kończy, po czym wezwał do „bezwarunkowej kapitulacji”. Trump miał też rozmawiać we wtorek telefonicznie z premierem Izraela, Beniaminem Netanjahu.

USA w ostatnich tygodniach próbowały rozwiązać problem irańskiego programu nuklearnego poprzez działania dyplomatyczne. Iran nie zgadzał się jednak na kluczowy amerykański warunek – czyli żądanie, by Teheran odstąpił od wzbogacania uranu na swoim terytorium.

Po skróconym pobycie w Kanadzie, gdzie Trump uczestniczył w szczycie G7 (wyjechał z niego przed drugim dniem szczytu, przez co nie spotkał się na jego marginesie m.in. z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim), prezydent USA przez 90 minut uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu. Szczegóły spotkania nie są znane. Tymczasem Reuters informował we wtorek po południu, że USA przerzucają myśliwce na Bliski Wschód.

Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że tymczasowo wstrzymuje działanie i będzie zamknięta w dniach 18–20 czerwca. W tych dniach nie będą działać również sekcje konsularne ambasady w Jerozolimie i Tel Awiwie. Amerykańscy dyplomaci i ich rodziny mają czekać na dalsze informacje.