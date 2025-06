Innym sygnałem, że Waszyngton znalazł się u progu podjęcia kluczowej decyzji w sprawie Iranu, jest odwołanie wizyty spikera Izby Reprezentantów w Izraelu. Mike Johnson miał wystąpić przed połączonymi izbami izraelskiego parlamentu.

Prezydent nieraz zapowiadał, że będzie „prezydentem pokoju”. Nie udało mu się tego w Ukrainie, a teraz staje przed dylematem, czy przyłączyć do konfliktu zbrojnego, który może przekształcić się dla Amerykanów w bardzo długą wojnę – jak to było z Irakiem i Afganistanem.

Jednak w rozmowie z Trumpem premier Izraela Beniamin Netanjahu wielokrotnie wskazywał, że bez wsparcia Stanów Izrael nie będzie zdolny całkowicie zniszczyć potencjału nuklearnego Iranu, a nawet zapobiec atomowemu odwetowi Teheranu. Chodzi o położoną pod warstwą 500 metrów litych skał centrum wzbogacania uranu Fordow. Właśnie z myślą o irańskim zagrożeniu jeszcze w 2004 r. George W. Bush zainicjował program bomb o niezwykłej mocy GBU-57, tak ciężkich, że tylko największe bombowca B-2 są zdolne je udźwignąć. Fordow jest tak dobrze zabezpieczone, że amerykańskie samoloty musiałyby wielokrotnie zrzucać ładunki w to same miejsce, aby osiągnąć pożądany efekt. Netanjahu niejednokrotnie zwracał się do Amerykanów o użyczenie tych maszyn Izraelczykom, ale spotykał się zawsze z odmową. Dlatego Amerykanie musieliby sami zająć się taką misją. Są na to gotowi: bombowce czekają na rozkaz w bazach na Oceanie Indyjskim. Na razie Izraelczycy mogą jedynie próbować odciąć dopływ prądu do Fordow, przeszkodzić pracy wirówek. Tak się stało w irańskiej bazie w Natanz.

Nie wiadomo, czy Donald Trump może wciągnąć USA do wojny bez zgody Kongresu

W przypadku bezpośredniego uderzenia przez Amerykanów w Fordow Irańczycy z pewnością staraliby się odpowiedzieć atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe na Bliskim Wschodzie. Ale Biały Dom dał do zrozumienia, że wówczas na liście osób do likwidacji znalazłby się 86-letni najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Jego śmierć najpewniej oznaczałaby upadek ustanowionego w 1979 roku reżimu ajatollahów. Na razie Amerykanie nie zgodzili się na pozbawienie go życia przez Izraelczyków. Tel Awiw raz jeszcze pokazał na początku tego tygodnia swoje możliwości dosięgania kluczowych postaci irańskiego systemu władzy, zabijając głównodowodzącego armią generała Ali Shadmaniego. Ledwie cztery dni wcześniej zastąpił on na tym stanowisku generała Gholamali Rashida, również zlikwidowanego przez Izraelczyków.