Czaputowicz mówiąc o konsekwencjach rozpoczętej przez Izrael 13 czerwca operacji wojskowej „Powstający Lew”, wymierzonej w Iran, stwierdził, że przebieg konfliktu między bliskowschodnimi krajami i to, jak się on zakończy „będzie miał wpływ na wszystkie kontynenty”, także na Polskę.

Reklama

Jacek Czaputowicz: Z punktu widzenia Rosji są pewne plusy konfliktu Izraela z Iranem

W kontekście Rosji Czaputowicz wskazał, że konflikt na Bliskim Wschodzie wiąże się z pewnymi plusami dla niej. – To odwrócenie uwagi od konfliktu na Ukrainie, zmniejszenie woli w państwach Zachodu do wspierania Ukrainy – tłumaczył dodając, że np. USA muszą koncentrować swoje wsparcie na „głównym dla nich w tym momencie kierunku”.

- Natomiast jest też drugi aspekt. W pewnej perspektywie Władimir Putin traci ważnego sojusznika, jakim był Iran, więc nie wiem, co przeważy. Nie jest to jednoznaczna sytuacja wygrywająca czy przegrywająca dla Władimira Putina. Ja uważam, że jednak to nie jest dobre dla Rosji – ocenił.