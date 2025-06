Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. To część akcji deregulacyjnej, zmiana ma zwiększyć dostępność drogi elektronicznej i usprawnić komunikację.

Jak złożyć reklamację?

W czym problem? Otóż z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji wynika, że można je składać na piśmie, ustnie, a także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ostatni wariant jest jednak z zastrzeżeniem - o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego. Ten warunek daje zbyt dużą dowolność – stwierdziło Ministerstwo Finansów. I proponuje jego usunięcie. „W efekcie zaproponowanych zmian podmioty rynku finansowego zostają zobowiązane do umożliwienia składania reklamacji w formie elektronicznej, co zapewni klientom gwarancję możliwości złożenia reklamacji online” – podkreśla resort.

W jakiej formie dostaniemy odpowiedź na reklamację?

Druga zmiana dotyczy odpowiedzi na reklamację. Teraz przepis stanowi, że podmiot rynku finansowego udziela jej na piśmie. Może ją też dostarczyć pocztą elektroniczną, ale wyłącznie na wniosek klienta. Co ma się zmienić? Jeśli klient złoży reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, odpowiedź będzie udzielana w tej samej formie. Nie trzeba do tego odrębnego wniosku. A jeśli klient chce jednak odpowiedź na piśmie? Może tego zażądać. „Zmiana wpisuje się w kierunek cyfryzacji usług i ułatwia prowadzenie spraw reklamacyjnych w sposób nowoczesny i efektywny” – zachwala Ministerstwo Finansów.

Nowelizacja ma wejść po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Do reklamacji złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie nowych przepisów będą stosowane dotychczasowe.