Do ewakuacji amerykańskiego personelu z Bliskiego Wschodu dochodzi w momencie, gdy negocjacje administracji Trumpa z Teheranem, których celem jest zawarcie nowego porozumienia nuklearnego, znalazły się w impasie. Tymczasem amerykańskie dane wywiadowcze wskazują, iż Izrael przygotowuje się do ataku na obiekty związane z irańskim programem atomowym.

Oni (Iran – red.) nie mogą pozyskać broni nuklearnej. To bardzo proste, nie mogą mieć broni nuklearnej Donald Trump, prezydent USA

Donald Trump: Iran nie może mieć broni nuklearnej

– Są ewakuowani, ponieważ może się to (Bliski Wschód – red.) stać niebezpiecznym miejscem, zobaczymy, co się stanie – powiedział dziennikarzom Trump, komentując całą sprawę. Dopytywany, czy można zrobić coś, by obniżyć napięcie w regionie, Trump odparł: „Oni (Iran – red.) nie mogą pozyskać broni nuklearnej. To bardzo proste, nie mogą mieć broni nuklearnej”.

Wcześniej Trump kilkukrotnie groził atakiem na Iran, jeśli negocjacje ws. nowego porozumienia nuklearnego, jakie USA chcą zawrzeć z Iranem, zakończą się niepowodzeniem. W wywiadzie opublikowanym w środę przyznał, że nie jest pewien, czy Iran zgodzi się na kluczowe amerykańskie żądanie – wstrzymanie wzbogacania uranu na terytorium Iranu.

Minister obrony Iranu: Jeśli nas zaatakują, my zaatakujemy bazy USA w regionie

Irański minister obrony Aziz Nasirzadeh ostrzegł w środę, że jeśli Iran zostanie zaatakowany, odpowie atakując amerykańskie bazy w regionie. Amerykanie mają swoje bazy w Iraku, Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie i ZEA. W Iraku stacjonuje ok. 2,5 tys. żołnierzy USA. W kraju tym aktywne są jednocześnie szyickie milicje wspierane przez Iran.