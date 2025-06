– Rosjanie patrzą na to w ten sposób: wrogiem Rosji jest ten, kto bardziej wspiera Ukrainę. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział dalsze wsparcie Kijowa, niezależnie od stanowiska USA, i mówił o tym, że nie ma już ograniczeń co do użycia zachodniej broni na terenie Rosji. Trwa wojna i telewizja rosyjska robi swoje – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władimir Ponomariow z działającego w Warszawie opozycyjnego rosyjskiego Zjazdu Deputowanych Ludowych.

Dlaczego Rosjanie nie lubią Polski? Przed wojną z Ukrainą było inaczej

Obecnie aż 70 proc. Rosjan deklaruje, że ma „zły” albo „bardzo zły” stosunek do Polski. Tymczasem w 2011 roku ponad połowa Rosjan deklarowała pozytywny stosunek do naszego kraju. Co ciekawe, wszystko zależy od źródeł, z których Rosjanie czerpią informacje. Wśród tych, którzy sięgają po informacje przeważnie z YouTube (ciągle spowalnianego i ograniczanego w Rosji), co czwarty ankietowany (przeważnie młodzież) ma dobry stosunek do Polski.

Większość Rosjan nie podróżowała nawet do państw byłego Związku Radzieckiego. Jedynie 16 proc. ankietowanych widziało Europę, a jeszcze mniej Rosjan jeździło do państw Azji (12 proc.). Zaledwie 2 proc. badanych miało okazję zwiedzić USA czy Kanadę. Centrum Lewady

– Rosjanie patrzą na to wyłącznie przez pryzmat wojny w Ukrainie, bo Polska wraz z państwami bałtyckimi najtwardziej opowiada się przeciwko Rosji. Poza tym Rosjanie nic nie wiedzą o Polsce – wskazuje Ponomariow. Z badania Centrum Lewady wynika, że większość Rosjan nie podróżowała nawet do państw byłego Związku Radzieckiego. Jedynie 16 proc. ankietowanych widziało Europę, a jeszcze mniej Rosjan jeździło do państw Azji (12 proc.). Zaledwie 2 proc. badanych miało okazję zwiedzić USA czy Kanadę.

Kto jest przyjacielem Rosji? Węgry na liście z Białorusią i Koreą Północną

Większość Rosjan zdecydowanie opowiada się za tym (80 proc.), by rządzący na Kremlu dążyli do poprawy relacji z Zachodem. Co prawda, większość rodaków Putina nie ma złudzeń: relacje te nigdy nie będą opierały się na wzajemnym zaufaniu.