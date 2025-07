„Widzieliśmy dużą chmarę. Następnego dnia wkroczyła «piechota». Te małe zjadały wszystko, co wisiało nisko” – powiedział agencji Reuters 46-letni Ołeh Tołmatow, mieszkaniec wsi Kuszuhum w obwodzie zaporoskim.

Wysadzenie przez Rosjan zapory sprzyja szarańczy

Rosja, która najechała Ukrainę w 2022 roku, częściowo zajęła południowe obwody Ukrainy: zaporoski, mikołajowski i chersoński, zmuszając rolników do porzucenia swoich pól. Zboża i rośliny oleiste są tradycyjnymi uprawami w tych regionach.

Denys Marczuk, wiceprezes największego ukraińskiego związku producentów rolnych UAC, powiedział, że zniszczenie przez Rosjan elektrowni i zapory kachowskiej na Dnieprze dwa lata temu doprowadziło do powstania ogromnych bagiennych terenów, na których rozmnaża się szarańcza.

Eksperci ostrzegają, że gwałtowny wzrost populacji szarańczy może mieć tragiczne konsekwencje dla sektora rolniczego, gdyż gatunek ten stanowi poważne zagrożenie dla upraw zbóż. Mowa tu nie tylko o słoneczniku, pszenicy, życie i jęczmieniu, ale także o trzcinie i różnych gatunkach zbóż, które rosną wzdłuż brzegów wód. Oprócz zbóż i traw szarańcza może żerować na warzywach i roślinach oleistych.

Agencja Unian podaje też wiadomość o innej inwazji, tym razem korzystnej dla człowieka. To „inwazja” żab, która nawiedziła podobne tereny. W przeciwieństwie do szarańczy, żaby są pożyteczne, zjadają owady i ślimaki, chroniąc w ten sposób ogrody i pola przed szkodnikami. To tak, jakby Natura sama zareagowała na wywołaną przez człowieka plagę.