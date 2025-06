We wtorek prezydent USA Donald Trump – w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social – opublikował natomiast wpis, w którym pisał o najwyższym przywódcy duchowym Iranu. „Wiemy dokładnie, gdzie ukrywa się tak zwany ‚Najwyższy Przywódca’. Jest łatwym celem, ale tam jest bezpieczny – nie zamierzamy go wyeliminować (zabić!), przynajmniej na razie” – czytamy. „Jednak nie chcemy, aby rakiety były wystrzeliwane w kierunku cywilów ani amerykańskich żołnierzy. Nasza cierpliwość się kończy. Dziękujemy za uwagę w tej sprawie” – podkreślił polityk.

Iran International podaje, że Chamenei ukrył się w podziemnym bunkrze w Lavizan, znajdującym się na północny wschód od Teheranu. Prawdopodobnie są z nim wszyscy członkowie jego rodziny.

Zdaniem portalu decyzja Chamenei o zrzeknięciu się części władzy pokazuje, że Republika Islamska przygotowała się na sytuacje nadzwyczajne – przekazanie uprawnień Radzie Najwyższej Gwardii Rewolucyjnej może być bowiem środkiem zapobiegawczym, by zarządzanie wojną nie zostało przerwane, jeśli ajatollah Ali Chamenei zostanie zabity.

Trwa eskalacja konfliktu między Iranem i Izraelem. Setki ofiar na Bliskim Wschodzie

Izrael w piątek rano zaatakował Iran. Zaznaczył, że jego celem są obiekty wojskowe i nuklearne, oskarżając Teheran o przyspieszenie prac nad zdobyciem broni atomowej.

Izrael postrzega program jądrowy Iranu jako zagrożenie dla swojego istnienia i twierdzi, że bombardowanie miało na celu powstrzymanie ostatnich kroków w kierunku produkcji broni jądrowej. Teheran twierdzi natomiast, że program ma charakter całkowicie cywilny i nie ma na celu stworzenia bomby atomowej, jednak w tym tygodniu agencja ONZ ds. kontroli energii atomowej poinformowała, że Iran narusza zobowiązania wynikające z globalnego traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.