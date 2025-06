Od Zachodu Izraelowi groził w Gazie Hamas, od północy, w Libanie, zagrożeniem był Hezbollah. Na drugim końcu półwyspu Arabskiego, od południowego wschodu, czaił się w Jemenie reżim Hutich.

Jak wygląda obecnie sytuacja? Huti zostali osłabieni przez Amerykanów w ramach operacji, która rozpoczęła się w połowie marca. Hamas został rozbity podczas krwawej wojnie w Gazie, która nastąpiła po ataku tej organizacji na Izrael z 7 października 2023 roku. W międzyczasie rozbito też Hezbollah – symboliczny był tu tzw. zamach pagerowy, operacja specjalna przeprowadzona przez izraelskie służby kilka miesięcy temu, gdy w jednej chwili wybuchać zaczęły pagery wykorzystywane do komunikacji przez członków wrogiej Izraelowi organizacji. W dodatku, w wyniku działań bojowych, Izrael bardzo osłabił irańską obronę przeciwlotniczą. Na dodatek teraz, w wyniku sabotażu, udało mu się dodatkowo irańską obronę przeciwlotniczą oślepić. W efekcie ryzyko krwawego odwetu ze strony wszystkich wrogów Izraela jest dziś najniższe od dawna.

Dlaczego Izrael zdecydował się na atak właśnie teraz?

Dlaczego atak nastąpił właśnie teraz? Bo po raz kolejny Izrael (szerzej) i premier Beniamin Netanjahu (w węższej perspektywie) są w poważnych tarapatach. Na premiera wciąż czeka sprawa karna, więc gdy przestanie być szefem rządu, może nawet trafić do więzienia.

Dlatego za wszelką cenę nie chce tracić władzy. A to zaczęło mu grozić. W środę Kneset (izraelski parlament) rozpoczął procedurę samorozwiązania, przeciw premierowi wystąpili liderzy partii religijnych (Szas i Zjednoczony Judaizm Tory), nie godząc się na to, by do wojska powoływano ortodoksyjnych Żydów. Tymczasem wojsko prowadzące wojnę od października 2023 roku potrzebuje rekrutów, społeczeństwo domagało się więc rezygnacji z wyłączenia z obowiązku służby wojskowej, które ortodoksom obiecał pierwszy premier Izraela Dawid Ben Gurion. W odpowiedz liderzy partii religijnych, choć tworzą koalicję, zapowiedzieli, że opowiedzą się za przyspieszonymi wyborami.

Ale i sytuacja międzynarodowa była dla Izraela coraz trudniejsza. Kolejne kraje Europy występowały przeciw Izraelowi, potępiając działania w Gazie, które doprowadziły do tragedii tysięcy cywilów. Nawet najbardziej proizraelskie państwa nie mogły sobie dłużej pozwolić na ignorowanie kryzysu humanitarnego Palestyńczyków mieszkających w Gazie. I coraz mocniej domagały się reakcji. Izolacja Izraela postępowała.