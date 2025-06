USA włączą się w konflikt Izrael-Iran? Rosja ostrzega przed „krokiem ku przepaści”

- To byłby krok, który radykalnie zdestabilizowałby sytuację w regionie – cytował Riabkowa Interfax. Rosyjski dyplomata skrytykował nawet rozważanie takich "ryzykownych scenariuszy".

Siergiej Naryszkin, szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR), ocenił, że relacje Iranu i Izraela znajdują się w „krytycznym punkcie".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ pyta o reakcję na ataki na obiekty nuklearne Iranu. „Gdzie jest reakcja światowej społeczności?"

Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa dodała, że izraelskie ataki na irańską infrastrukturę nuklearną postawiły świat „o milimetry od katastrofy".

– Obiekty nuklearne są atakowane – powiedziała Zacharowa w rozmowie z Reutersem, wskazując, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) już odnotowała konkretne zniszczenia. – Gdzie jest reakcja światowej społeczności? Gdzie są ekolodzy? Czy myślą, że fala radiacji ich nie dosięgnie? Niech przypomną sobie, co stało się w Fukushimie – dodała, nawiązując do katastrofy w japońskiej elektrowni w 2011 roku.

Izrael twierdzi, że jego ataki mają na celu uniemożliwienie Teheranowi rozwinięcia broni atomowej. Iran stanowczo zaprzecza, jakoby dążył do jej stworzenia. Twierdzi, że jego program nuklearny ma charakter cywilny. Jednak wzbogaca uran do 60 procent — poziomu, który nie ma żadnego celu cywilnego i jest bliski progu 90 proc. wymaganego do wyprodukowania głowicy nuklearnej.