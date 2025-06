Deficyt pocisków do systemu Arrow budzi obawy, że – jeśli konflikt Izraela z Iranem będzie się przedłużał – wówczas Izraelowi trudno będzie bronić się przed atakami Iranu z użyciem pocisków balistycznych.

Reklama

Ekspert: USA i Izrael nie mogą całymi dniami przechwytywać irańskich rakiet

USA miały być świadome problemów Izraela z niedostatecznymi zapasami pocisków przechwytujących do systemów Arrow od miesięcy – mówi rozmówca „The Wall Street Journal”. W związku z tym Waszyngton skierował na Bliski Wschód dodatkowe środki służące obronie przeciwrakietowej, co zaczęło z kolei wzbudzać obawy o to, że pocisków przechwytujących zacznie brakować Amerykanom.

Izraelski system obrony przeciwrakietowej Foto: PAP

– Ani USA, ani Izraelczycy nie mogą czekać i przechwytywać rakiet całymi dniami. Izraelczycy i ich sojusznicy muszą działać z niezbędnym pośpiechem, by zrealizować to, co ma być zrealizowane, ponieważ nie stać nas na to, aby biernie czekać i ścigać (rakiety) – ocenił Tom Karako z think tanku Center for Strategic and International Studies.