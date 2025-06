Donald Trump rozważa możliwy atak USA na Iran. Ruchowi MAGA się to nie podoba

MAGA doprowadziła Donalda Trumpa do władzy. Prezydent USA liczy się z ich głosem

Koalicja MAGA wyniosła Trumpa do władzy w wyborach w 2016 i 2024 roku i pozostaje dla niego niezwykle ważna, mimo że Konstytucja Stanów Zjednoczonych uniemożliwia mu ubieganie się o trzecią kadencję. Zdenerwowanie tej grupy wyborców może osłabić popularność Trumpa i wpłynąć na to, czy Republikanie utrzymają kontrolę nad Kongresem w wyborach uzupełniających w 2026 r.

Zapytany w środę o podziały, Trump nie wydawał się zaniepokojony tym, że część jego wyborców może odwrócić się od niego, przynajmniej w tej kwestii. – Moi zwolennicy kochają mnie dziś bardziej, a ja kocham ich bardziej, niż oni kochali mnie w czasie wyborów – powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu. – Chcę tylko jednego: Iran nie może mieć broni jądrowej – zadeklarował. – Nie szukam walki. Ale jeśli trzeba wybierać między walką a posiadaniem broni jądrowej, trzeba zrobić to, co trzeba – powiedział Trump.

Marc Short, sojusznik byłego wiceprezydenta Mike’a Pence’a, który pełnił funkcję dyrektora legislacyjnego Trumpa podczas jego pierwszej kadencji, nazwał podział w partii Trumpa w sprawie Iranu „dość poważną rozbieżnością”. Stwierdził jednak, że jego zdaniem baza wyborcza Trumpa pozostanie mu wierna pomimo różnic. – Podziały są w tej chwili wyraźnie widoczne, ale ostatecznie uważam, że większość zwolenników prezydenta jest lojalna wobec niego bardziej niż wobec jakiegokolwiek światopoglądu – ocenił.

Short wskazał, że poparcie dla Izraela może również pomóc Trumpowi na arenie politycznej. Tradycyjnie konserwatywni wyborcy opowiadają się za poparciem dla Izraela. W sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonym w marcu 48 proc. Republikanów zgodziło się ze stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone powinny użyć swojej siły militarnej do obrony Izraela przed zagrożeniami, niezależnie od tego, skąd one pochodzą, w porównaniu z 28 proc., którzy się z tym nie zgodzili. Wśród Demokratów 25 proc. zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 52 proc. było przeciwnych.

Donald Trump ma pomysły w sprawie wojny Izraela z Iranem

Bannon, gospodarz popularnego podcastu „War Room”, powiedział, że „Izraelczycy muszą dokończyć to, co zaczęli”, a Trump powinien spowolnić rozważania nad zaangażowaniem USA i wyjaśnić swoje decyzje. – To jedna z najstarszych cywilizacji na świecie, licząca 92 miliony ludzi. Nie można sobie z tym igrać. Trzeba to przemyśleć na tym poziomie, a Amerykanie muszą to poprzeć. Nie można po prostu zrzucić tego na nich – tłumaczył.