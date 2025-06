Nowa wersja dyrektywy, zmieniona w 2020 r., zobowiązuje państwa UE także do poprawy i utrzymania powszechnego dostępu do wody pitnej. Wprowadza też przepisy mające zapobiegać stratom wody uzdatnionej podczas dystrybucji - obecnie z powodu wycieków marnuje się 30 proc. wody.

Polska pozwana przez KE do TSUE. Bariery prawne w skarżeniu jakości powietrza i niewdrożenie dyrektywy o wodzie pitnej

KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego w kwestii dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych z jakością powietrza w 2020 r. We wrześniu 2022 r. przeszła do drugiego etapu tej procedury, kierując do Polski tzw. uzasadnioną opinię.

Na wprowadzenie zapisów dyrektywy o wodzie pitnej do prawa krajowego do stycznia 2023 r. W marcu 2023 r. KE wezwała Polskę do nadrobienia zaległości, wszczynając postępowanie o naruszenie prawa w tej kwestii.