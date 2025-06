Do pożaru doszło w środę wieczorem w bloku przy ulicy Popiełuszki w Rzeszowie. Ogień wybuchł na czwartym piętrze 11-piętrowego budynku. Ewakuowano około 250 mieszkańców, ze wszystkich trzech klatek budynku. Jak mówił w rozmowie z RMF FM rzecznik PSP w Rzeszowie st. kpt. Jan Czerwonka, w chwili przybycia strażaków na miejsce pożar był już mocno rozwinięty. Budynek był mocno zadymiony, część mieszkańców samodzielnie opuściła blok, części – właśnie w związku z dymem – pomogli strażacy.

- Z tych 250 osób 33 wymagały pomocy, 12 z nich przekazano zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pozostałym pomogli strażacy – powiedział st. bryg. Grzegorz Wójcicki, zastępca komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie.

Ofiara pożaru w Rzeszowie. 14-latki nie dało się uratować

Podkom. Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przekazała informację o śmierci 14-letniej dziewczynki, poszkodowanej w pożarze.

Jak poinformował Kamil Łoboś z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, w zdarzeniu uczestniczyło 12 zespołów ratownictwa. - Udzieliliśmy pomocy 12 osobom. Osiem z nich wymagało przetransportowania do szpitala – powiedział. Kilkunastu osobom udzielono pomocy medycznej jeszcze na miejscu. Dziewczynka została „wyniesiona w stanie zatrzymania krążenia”. - Na miejscu podjęliśmy działania resuscytacyjne, po czym została przetrqansporto3wana do szpitala. Z tego, co wiemy - zmarła - powiedział Łoboś.