Problem jest jednak szerszy. Chiny mają już około 600 głowic jądrowych i zwiększają ich liczbę o około 100 rocznie. To sygnał, że Xi Jinping chce stopniowo dobić do pierwszej ligi potęg jądrowych, która na razie składa się tylko ze Stanów Zjednoczonych i Rosji. Czy po to, aby przywrócić trwający wieki układ, w którym Państwo Środka jest otoczone wianuszkiem wasali, wśród których była i Japonia? W Tokio uważa się, że aby do tego nie dopuścić, konieczne jest bezwzględne wsparcie suwerenności Tajwanu. Jeśli bowiem wyspa zostanie opanowana bez walki przez Chińczyków, cały łańcuch sojuszy USA w Azji Południowo-Wschodniej przestanie być wiarygodny. Tyle że bez broni jądrowej Japonii trudno będzie w razie potrzeby samodzielnie bronić Tajwańczyków.