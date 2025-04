Fenomen „mlecznego morza” to przedmiot najnowszych badań naukowców z Colorado State University. Wyniki nowej analizy, dotyczącej tego intrygującego tematu, opublikowano 9 kwietnia w czasopiśmie „Earth and Space Science”.

Tajemnice żeglarskich zapisków

Zjawisko „mlecznego morza” jest obecne w materiałach historycznych pochodzących sprzed ponad 400 lat. W ówczesnych zapiskach, m.in. w dziennikach pokładowych, opisywano zjawisko morza, które zdawało się świecić dziwną, mleczną poświatą. Zjawisko było najlepiej widoczne nocą, gdy poświata kontrastowała z ciemnością nieba. Żeglarze opisywali nietypowy kolor morza jako „fosforyzujący”, „o kilka odcieni jaśniejszy od nieba” lub „jaskrawo zielony”. Zaobserwowana poświata obejmowała zazwyczaj duży obszar morza, ciągnący się często po horyzont.

„Scena była przerażająco wspaniała — morze zamieniło się w fosfor, niebo zawisło w czerni, a gwiazdy zgasły, co zdawało się wskazywać, że cała natura przygotowywała się do ostatniego, wielkiego pożaru, który — jak nas nauczono — ma zniszczyć ten materialny świat” – ten barwny fragment zapisków żeglarza, przytoczony przez The Weather Channel, pochodzi z 1854 r.

Współczesne obserwacje zjawiska. Naukowcy stworzyli bazę danych

Liczne obserwacje „mlecznego morza” odnotowano także w czasach współczesnych. Obserwacji tego fenomenu dokonała m.in. załoga statku SS Ixion płynąca w 1967 r. przez Morze Arabskie. Kolejna obserwacja nastąpiła 10 lat później, również na Morzu Arabskim. Tym razem świadkami zjawiska byli żeglarze ze statku MV Westmorland.