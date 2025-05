Co wspólnego mogą mieć ze sobą tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego z misją kosmiczną, w której weźmie udział polski astronauta? – Wyprawa dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną to niepowtarzalna szansa promocyjna dla Polski. Jasne, w ciągu roku odbywa się minimum kilka załogowych lotów w kosmos i sama obecność Polaka nie zdominuje światowych serwisów informacyjnych. Właśnie dlatego warto ten fakt osadzić w szerszej narracji: połączyć jubileusz tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego z ambitnym polskim projektem badawczym, który Uznański-Wiśniewski będzie realizował na orbicie. Jeśli w kwietniu 1025 roku Polska potwierdziła swoją państwowość koroną Chrobrego, to w maju 2025 może potwierdzić ją w oczach świata „koroną innowacji”. W takim ujęciu lot Uznańskiego staje się zaproszeniem, aby spojrzeć na Polskę przez teleskop przyszłości – opowiada Norbert Ofmański z agencji marketingowej On Board Think Kong.

– Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji IGNIS to niewątpliwie szansa dla naszego kraju na promocję i pokazanie się – mówi prof. Elżbieta Marciszewska, pełnomocnik rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds. Akademickiej Sieci Kosmicznej.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spędzi dwa tygodnie

W czerwcu rozpocznie się misja Ax-4 (w weekend pojawiła się informacja, że start misji został przesunięty na czerwiec, bez podania konkretnej daty, z 29 maja). Członkiem załogi jest dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, który na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) spędzi mniej więcej dwa tygodnie. Czy pierwszym efektem misji będzie „sławoszomania”? Liczą na to popularyzatorzy wiedzy naukowej: bo stawką jest nie tylko polskie soft power, ale również rozwój sektora kosmicznego, w którym już Polska nieźle sobie radzi, ale jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą.

– Informacja musi dotrzeć do odbiorców. Jesteśmy ważnym kosmicznym graczem. Boleję nad tym, że wiedza o tym nie może się przebić. Żyjemy w szumie medialnym, dlatego niektórzy reagują na ten fakt ze zdziwieniem. Podczas gdy blisko 400 firm – a to 13 tys. osób – pracuje dziś w Polsce w sektorze kosmicznym. Polska jest również członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Byłoby więc dobrze, gdyby polski system edukacji był uelastyczniony. Szkoły mogłyby się stać przestrzenią dla „naziemnej” części misji Sławosza Uznańskiego. Efekt „sławoszomania” najpewniej nastąpi, ale chodzi o to, by go wzmocnić – opowiada „Rzeczpospolitej” Jarosław Juszkiewicz, autor bestsellera „Kosmos. Wyznaczam nową trasę" i ekspert Planetarium Śląskiego, którego głos jest powszechnie znany z map Google’a (aplikacja zaś nie działałaby, gdyby nie technologia kosmiczna).