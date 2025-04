Kiedy mówi się o dumie z przeszłości, najczęściej można usłyszeć, że nie można być dumnym z cudzych osiągnięć. Dlaczego więc premier Emmanuel Macron, otwierając wyremontowaną po pożarze katedrę Notre Dame, zawołał: „To jest Francja!”? Bo to, jak o sobie myślimy, decyduje o naszej politycznej sprawczości. A dokąd zajedziemy na wierzchowcu z patyka? I co o państwie polskim mówi fakt, że Niemcy stawiają polskim ofiarom „tymczasowy” głaz, choć o pomnik ubiegał się już dwie dekady temu Władysław Bartoszewski? Jeśli temat zrabowanych dzieł sztuki ma być dla Niemców niewygodny, podniesiemy różnice w obszarze polityki energetycznej czy obronnej?

Będąc w Kijowie, mogłam przyjrzeć się temu, jak działa ukraińska dyplomacja kulturalna: w sytuacji, kiedy Polsce brakuje 250 tys. zł na wydanie trzeciego tomu korespondencji Chopina, potrzebny jest właśnie iluzjonista, bo lepiej zniknąć, niż zapaść się pod ziemię ze wstydu. Co więcej, w resorcie kultury i komunikacji strategicznej, choćbym nie wiem jak bardzo nie zgadzała się z zaprezentowanym tam stanowiskiem w sprawie Wołynia, musiałam być pod wrażeniem gotowości do jego obrony. A teraz wyobraźmy sobie, że po drugiej stronie stołu – niemieckiego czy ukraińskiego – siedzi minister Hanna Wróblewska i jej zespół, reprezentujący sposób myślenia właściwy „postępowym intelektualistom”. To naprawdę proste: bez polityki historycznej, a tym samym opowieści o nas samych, ani nie znajdą się pieniądze na naukę, ani nie uszanują nas partnerzy.

To system naczyń połączonych. A właściwie systemy. Bo chodzi w tym wszystkim o coś jeszcze: obok negowania idei polityki historycznej, o sposób myślenia o Polsce w ogóle. „W mojej dawno już temu ogłoszonej książce »Domena polska«, kiedy jeszcze nikt nie mówił o powrocie do Europy, pisałem, że nie można być w Polsce Europejczykiem, jeżeli nie jest się Polakiem. Oznacza to, że przynależność do zbiorowości szerszej nie jest możliwa bez przynależności do zbiorowości węższej, narodowej. Przypominam tam zdanie Norwida, który powiada, że nie można do żadnego kraju przywieźć kultury koleją żelazną, że ona musi wytwarzać się tam organicznie” – mówił Barbarze N. Łopieńskiej Paweł Hertz. Niektórzy uważają, że kieruje mną przekora, ale naprawdę kieruję się przekonaniem, że żyjąc w jakiejś zbiorowości, nie powinno się z reguły odrzucać tego, co o niej stanowi. Takie myśli konwencjonalne w kręgach wolnomyślnej inteligencji zawsze uchodziły za naganne.