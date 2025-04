W pozostałych grupach wiekowych świadomość historyczna nie spada poniżej 50 proc. (wiedzą o rocznicy wykazuje się 57 proc. najmłodszych badanych – to osoby w wieku od 18 do 24 lat). Badanie na zlecenie agencji marketingowej On Board Think Kong (OBTK) w dniach 25–26 marca na reprezentatywnej grupie 827 osób (metodą wywiadów online – CAWI) zrealizowała firma badawcza SW Research.

– Rocznica milenijna koronacji w Polsce może być porównywana z tradycją koronacyjną w Wielkiej Brytanii i praktykami koronacyjnymi Norwegii, chociaż częstotliwość i charakter tych obchodów ewoluowały inaczej. Z kolei sytuacja Polski różni się od krajów takich jak Niemcy i Włochy, które obchodzą zjednoczenie narodowe, co odzwierciedla odmienne ścieżki historyczne prowadzące do współczesnej państwowości. Pomimo różnorodności doświadczeń historycznych i form obchodów istnieją wspólne motywy w sposobie, w jaki narody europejskie upamiętniają swoją państwowość, odzwierciedlając wspólne wartości dumy narodowej, świadomości historycznej i znaczenia pamięci zbiorowej – komentuje Norbert Ofmański z agencji On Board Think Kong.

– Rocznice narodowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej w całej Europie. Znaczące rocznice takie jak stulecia czy tysiąclecia często wiążą się z większymi i bardziej rozbudowanymi uroczystościami. Zapewne szykowanie takich ceremonii na ostatnią chwilę nie jest standardem w krajach Unii Europejskiej – podsumowuje ekspert.