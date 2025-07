Granica z Niemcami i Litwą. Rząd przywraca kontrole

We wtorek Tusk zapowiedział, że od 7 lipca przywrócone zostaną kontrole na granicy z Niemcami i z Litwą. – Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna została zobowiązana do logistycznego przygotowania tej operacji – mówił premier.

Donald Tusk powiedział, że incydenty na granicy są szczegółowo badane. Podkreślił, że od tych incydentów trzeba oddzielić „akcje, które mają pokazać, że Polska jest zalewana nielegalnymi migrantami ze strony zachodniej, bo to jest nieprawda”.

Szef rządu zapowiedział, że z Niemiec nie będzie wpuszczany nikt, „kogo papiery czy powód, dla którego miałby być przekazany polskiej stronie, jest wątpliwy”. Poinformował też, że zostaną podjęte kroki, aby z kierunku litewskiego do Polski nie przybywały osoby, które nielegalnie przekraczają granicę.

Decyzję rządu pochwalił wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. „Presja ma sens! Po bezprecedensowej mobilizacji Polaków na granicy z Niemcami i naszych interwencjach poselskich w Świecku, w Zgorzelcu i w Szczecinie premier podjął decyzję o przywróceniu kontroli granicznych. To realizacja naszego postulatu z 2024 roku. Teraz będziemy monitorować sposób wykonania tej zapowiedzi. Kontrole można realizować w bardzo różny sposób, także wyrywkowy czy wręcz pozorny” – napisał.