Politykowi zwrócono uwagę, że w 2023 r. (przez większość tego roku władzę sprawowało Prawo i Sprawiedliwość) w ramach procedury Dublin III oraz umowy o readmisji do Polski przekazano prawie tysiąc osób. - Większość z tych ludzi to byli Ukraińcy. Teraz mamy do czynienia z przybyszami z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu. Jest różnica. Ukraińcy pracują, ci ludzie nie pracują - skomentował Błaszczak.

Sprawa migrantów. „Patrole obywatelskie na granicy Polski i Niemiec”

W ostatnim czasie po doniesieniach, że niemieckie służby przywożą do Polski migrantów, na granicy polsko-niemieckiej zaczęły funkcjonować tzw. patrole obywatelskie. Wedle relacji ich członków, należy strzec granicy przed nielegalnymi migrantami, którzy mają być „podrzucani” Polsce. Pojawiły się doniesienia o grupach migrantów przebywających na przystankach autobusowych czy w parkach. Na miejscu są m.in. przedstawiciele Ruchu Obrony Granic, inicjatywy powołanej przez Roberta Bąkiewicza, byłego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Pytany o działalność patroli obywatelskich Mariusz Błaszczak powiedział w Polsat News, że kiedy państwo przestaje funkcjonować („a pod rządami Donalda Tuska przestało funkcjonować”) obywatele biorą sprawy w swoje ręce. - Jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dbają o bezpieczeństwo, ale oczywiście tak być nie powinno. Służby państwowe powinny zapewnić bezpieczeństwo - dodał. Przypomniał słowa Donalda Tuska, który o migrantach próbujących dostać się do Polski przez granicę z Białorusią mówił, będąc w opozycji, że to „biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi”. - Proszę bardzo, mamy tych biednych ludzi szukających swojego miejsca na ziemi - skomentował w poniedziałek były minister obrony, odnosząc się do sytuacji na granicy z Niemcami.

Uczestnicy zgromadzenia na granicy polsko-niemieckiej w Lubieszynie. 27 czerwca ok. 300 osób spotkało się w „Obronie Polskich Granic” aby zapobiec odsyłaniu imigrantów z Niemiec do Polski Foto: PAP/Marcin Bielecki

Błaszczak był też pytany o słowa byłego szefa MSZ w czasach PiS Jacka Czaputowicza, który mówił, że za rządów PiS Polska przepuszczała do Niemiec nawet kilkanaście tysięcy migrantów miesięcznie. Szef klubu PiS odparł, że Czaputowicz stracił stanowisko. - Sądzę, że mówił na użytek obecnej władzy, że próbował się przypodobać w ten sposób dziś rządzącym - dodał. Przekonywał też, że działająca w obecnym Sejmie komisja śledcza niczego nie wykazała. - Okazało się, że to wszystko, co nam zarzucano, było wydumane - zaznaczył.