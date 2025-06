Przerzucanie migrantów z Niemiec do Polski. Konfederacja żąda dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji

- To się natychmiast musi skończyć, dlatego zapowiadamy zbieranie podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności dla ministra Siemoniaka. Liczymy na to, że przedstawiciele wszystkich propolskich partii politycznych - jeżeli są takie poza Konfederacją w polskim Sejmie - podpiszą ten wniosek i że wspólnie doprowadzimy do odwołania ministra - oświadczył Krzysztof Bosak dodając, że liczy też na „otrzeźwienie” oraz „przebłysk poczucia honoru i poczucia racji stanu” u części posłów koalicji rządzącej.

Z jakich krajów pochodzą osoby składające w UE najwięcej pierwszych wniosków o azyl? Dane z 2024 r. Foto: PAP

Lider Konfederacji przekonywał na konferencji prasowej, że jego ugrupowanie w ubiegłym roku proponowało rozwiązanie problemu z migrantami na zachodniej granicy Polski. - Jeżeli Niemcy ustanawiają tzw. tymczasowe, ale w rzeczywistości stałe i łamiące prawo europejskie kontrole na swojej granicy, które są pretekstem do przepychania na naszą stronę nieograniczonej liczbowo ani jakościowo grupy imigrantów, którzy faktycznie czy rzekomo zostali zatrzymani podczas tych kontroli, to państwo polskie powinno zadziałać zgodnie z zasadą symetrii, to znaczy ustanowić również tymczasowe kontrole ze swojej strony na granicy do czasu, aż Niemcy te swoje kontrole uchylą albo zostanie wypracowany nowy rodzaj porozumienia międzynarodowego co właściwie na tej granicy ma się dziać - powiedział.

Krzysztof Bosak alarmował też, iż ma „informacje z pierwszej ręki”, że Polacy pracujący po obu stronach granicy są teraz „gnębieni i nękani uporczywymi kontrolami przez stronę niemiecką”. Mówił, że można by dla nich wprowadzić specjalne procedury na granicy. - Ale ten rząd, ci, którzy podlegają Siemoniakowi nie są zainteresowani ułatwieniem życia Polakom, nie są zainteresowani też wprowadzeniem kontroli po polskiej stronie, które pozwoliłyby rzeczywiście zobaczyć, kto faktycznie tę granicę próbuje nielegalnie przekroczyć ze strony polskiej - dodał.

Czy wszyscy migranci przerzucani przez Niemcy do Polski dostali się do Niemiec przez Polskę? Krzysztof Bosak: To w dużej mierze kłamstwa

- Bo narracja Niemców jest taka, że ze strony polskiej idzie taka wielka fala nielegalnej imigracji do Niemiec, że oni pod tą falą już się uginają i muszą tę falę do nas cofać. My uważamy, że to w dużej mierze są po prostu kłamstwa i że do Polski są przerzucani imigranci, którzy przez Polskę do Niemiec w ogóle nie wjechali - oświadczył lider Konfederacji. Zaznaczył, że rząd, który powinien reprezentować interesy Polski w ogóle nie weryfikuje, jakich migrantów przysyłają do Polski Niemcy i czy rzeczywiście są to osoby, które nielegalnie do Niemiec przedostały się z Polski. Polskie władze, mówił Bosak, o nic nie pytają, nawet gdy dostają od Niemców dokumenty, według których „wszyscy Afrykańczycy przerzucani na naszą stronę urodzili się 1 stycznia”. Polityk - nawiązując do niedawnego zdarzenia - krytykował też fakt, że migranci bez dokumentów, którzy mieli twierdzić, że mają mniej niż 18 lat, zostali bez weryfikacji zawiezieni do domu dziecka pod Piasecznem.