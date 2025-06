Recep Tayyip Erdoğan przekonywał swego rozmówcę, że spór dotyczący programu jądrowego Iranu powinien zostać rozwiązany na drodze negocjacji. Zadeklarował, że Ankara będzie podejmowała wysiłki na rzecz deeskalacji.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan Foto: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Według danych agencji Reutera, w wyniku działań wojsk Izraela w Iranie zginęło 639 osób, a ponad 1300 odniosło obrażenia, zaś w Izraelu liczba zabitych to 24.

W piątek po południu w Genewie rozpoczęły się rozmowy, w których biorą udział minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oraz szefowie dyplomacji Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych Kaja Kallas. Przed spotkaniem brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy stwierdził, że jest teraz czas na zakończenie eskalacji na Bliskim Wschodzie. Było to nawiązanie do deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który oświadczył, że decyzję o ewentualnym zaangażowaniu wojskowym USA w ataki na Iran podejmie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Rozmowy w Genewie to pierwsze potwierdzone osobiste spotkanie przedstawicieli Iranu i Zachodu od początku konfliktu. Przed ich rozpoczęciem Abbas Aragczi mówił, że Iran nie będzie prowadził negocjacji na temat swojego programu nuklearnego, dopóki jest atakowany przez Izrael.