Na żadne z pytań nie dostaliśmy odpowiedzi mimo próśb i ponagleń przez cały poniedziałek. KPRM potwierdziło odbiór pytań, ale się do nich nie odniosło. Również Jan Grabiec mimo usilnych i wielokrotnych próśb nie odpowiedział na nasze pytania.

Polityka historyczna Donalda Tuska. Brakuje ciągłości

– Być może chodzi o to, by w kampanii wyborczej pokazać, że przeszłość nie jest obca Koalicji Obywatelskiej. To obóz, który nie jest zwolennikiem idei polityki historycznej, jednocześnie 1025 rok to europejski sukces Polski. A inaczej: tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego jest okazją do zbudowania innej niż prawicowa narracji historycznej, bliższej liberałom – komentuje prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Lepiej późno niż wcale, ale takie projekty przygotowuje się z rocznym – jeśli nie kilkuletnim – wyprzedzeniem. Boję się, czy to się nie skończy czekoladowym orłem. Był program „Tożsamość” (następca programu „Niepodległa”, który PiS planował wykorzystać właśnie na tysiąclecie koronacji Chrobrego – red.), można było go wykorzystać, nawet modyfikując – komentuje Robert Kostro, były dyrektor Muzeum Historii Polski. – Dostrzegam głębszy problem: trudno zidentyfikować w rządzie osobę odpowiedzialną za politykę historyczną. A decyzje personalne, np. w Instytucie Dmowskiego (obecnie Narutowicza) czy Instytucie Pileckiego, pokazują, że politykę pamięci powierza się tym, którzy są jej przeciwni. Ponadto zmniejsza się budżet muzeów. To krok wstecz, porównując do pierwszego rządu Donalda Tuska, bo można dyskutować choćby o Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale była to koncepcja polityki pamięci. Występowały również elementy ciągłości, bo wiceministrem kultury pozostawał wówczas Tomasz Merta. Dziś tej ciągłości nie ma.