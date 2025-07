Taką propozycję przedstawił kilka dni temu Steve Witkoff, specjalny wysłannik Trumpa na Bliski Wschód. Według ostatniej wersji w czasie rozejmu miałoby dojść do uwolnienia ośmiu żywych zakładników przetrzymywanych przez Hamas i przekazania ciał 18 zmarłych w zamian za palestyńskich więźniów.

Los pozostałych zakładników byłby uzależniony od postępów w negocjacjach na temat definitywnego zakończenia wojny. Wszystko zależy obecnie od zdziesiątkowanego, ale nadal walczącego w Gazie Hamasu. Od dawna głosi, że jest gotów do zakończenia wojny, ale nie na warunkach Izraela. Pragnie powrotu do przeszłości i utrzymania władzy w zrujnowanej niemal doszczętnie Strefie Gazy.

Katastrofalna sytuacja humanitarna w Strefie Gazy Foto: PAP

– W zasadzie jest to dla Izraela absolutnie nie do przyjęcia, ale nie można tego absolutnie wykluczyć. Nigdy nie wiadomo, do czego zdolny jest Netanjahu – mówi „Rzeczpospolitej” Icchak Klein z prawicowego think tanku Kohelet Policy Forum.

Zapewnienie powrotu do domu zakładników wzmocniłoby polityczną pozycję Netanjahu, lecz nie wiadomo, czy zapewniłoby mu to utrzymanie władzy w przyszłorocznych wyborach do Knesetu

Bez wątpienia jednak zapewnienie powrotu do domu zakładników wzmocniłoby polityczną pozycję Netanjahu, lecz nie wiadomo, czy zapewniłoby mu to utrzymanie władzy w przyszłorocznych wyborach do Knesetu. A to jest bez wątpienia najbardziej pożądany cel ze wszelkich działań izraelskiego premiera, dla którego utrata władzy oznacza dalsze problemy z wymiarem sprawiedliwości w trzech procesach korupcyjnych.