470 tysięcy ludzi w Strefie Gazy dotkniętych „brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w stopniu katastrofalnym”

OCHA uznaje 470 tysięcy ludzi za dotkniętych „brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w stopniu katastrofalnym”, a dodatkowo ponad milion w stopniu poważnym. Wynika to zarówno z blokowania przez wiele tygodni przez Izrael dostaw pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, jak i ze zniszczeń w rolnictwie – dotyczą ponad czterech piątych ziem uprawnych i prawie czterech piątych szklarni. Jajek i mięsa drobiowego prawie nie ma, bo w porównaniu z czasem przed wojną pozostało zaledwie 1,4 proc. kur niosek i brojlerów. Z bydłem jest niewiele lepiej (5 proc.). Problemy z dostępem do czystej wody dotyczą prawie wszystkich.

Większość Palestyńczyków to uchodźcy wewnętrzni, setki tysięcy mieszkają w namiotach w rejonach nad Morzem Śródziemnym, wyznaczonych przez Izraelczyków. 80 proc. Strefy Gazy, która ma półtora raza mniejszą powierzchnię niż Warszawa, to tereny albo okupowane przez armię izraelską, albo uznane przez Izrael za teren obowiązkowych przesiedleń.

Kilka dni temu ciężarówki z pomocą humanitarną znowu wjeżdżają do Strefy Gazy. Ale w bardzo niewielkiej ilości, ledwie kilkadziesiąt dziennie (przed wojną ponad pół tysiąca). Netanjahu na to zezwolił z obawy przed gniewem najbardziej oddanych sojuszników – proizraelskich parlamentarzystów z USA, którzy nie życzą sobie oglądania zdjęć głodujących Palestyńczyków. Radykalni koalicjanci Netanjahu uważali, że nawet jedno ziarno pszenicy nie powinno trafić do Gazy, bo ona i tak ma być totalnie zniszczona i wyczyszczona etnicznie, ale ulegli jego argumentacji, że trochę żywności i lekarstw trzeba wpuścić „ze względów praktycznych i dyplomatycznych”.

Nacjonalistyczny rząd izraelski nie wpuszczał do Gazy ciężarówek, argumentując, że znaczną część pomocy przechwytuje Hamas, on ją rozdziela i z niej czerpie zyski umożliwiające odrodzenie zdolności militarnych.

Na to nie ma dowodów, uważa Jean-Pierre Filiu, francuski historyk i orientalista, który od grudnia 2024 roku do lutego 2025 roku był w Strefie Gazy razem z misją medyczną i właśnie wydał książkę. Natomiast podczas jego pobytu dochodziło do „wielu ataków na konwoje humanitarne, dokonywanych przez gangi szabrowników, uzbrojone i wspierane przez Izrael”.