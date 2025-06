Koniec wojny w Gazie w ciągu dwóch tygodni? Netanjahu i Trump mają wizję

Iran odpowiedział ostrzałem rakietowym i dronowym na terytorium Izraela, zabijając cywilów. 21-22 czerwca Stany Zjednoczone przystąpiły do konfliktu, bombardując irańskie obiekty nuklearne bombami penetrującymi GBU-57, co – według Pentagonu – zniszczyło zdolność Iranu do wzbogacania uranu. Geneza konfliktu sięga rewolucji islamskiej w Iranie (1979), która przekształciła dawne sojusznicze relacje we wrogość, z Teheranem wspierającym antyizraelskie grupy, jak Hamas i Hezbollah. Bezpośrednim katalizatorem była jednak porażka negocjacji nuklearnych USA-Iran oraz raport MAEA o niedotrzymaniu przez Iran zobowiązań