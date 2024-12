Koalicja Netanjahu straciłaby władzę, gdyby teraz doszło do wyborów

Korzystny dla Izraela rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie nie przynosi Netanjahu chwały, jakiej mógłby oczekiwać. Z sondaży wynika niezbicie, że nawet jego ugrupowanie, prawicowa partia Likud, traci na popularności, pozostając jednak największą siłą polityczną.

W chwili obecnej partie koalicji rządowej mogłyby liczyć jedynie na ok. 50 mandatów w 120-osobowym Knesecie. Niemal trzy czwarte Izraelczyków opowiada się za zawieszeniem broni w Gazie, co byłoby równoznaczne z uwolnieniem zakładników. Jest w to mocno zaangażowana dyplomacja prezydenta Bidena, który pragnie zakończyć kadencję jakimkolwiek sukcesem na Bliskim Wschodzie.

Premier Netanjahu nie jest już w stanie przedłużać negocjacji w tej sprawie, stawiając coraz to nowe warunki. Z tej racji nie może też liczyć na przesadną większość obywateli, nawet jeżeli część zakładników powróci żywa do domu. Rządzący już w sumie 14 lat Netanjahu wiedział, jak sobie radzić. Ale nie miał jeszcze do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Na tym polu może polec.