„Oś sporu” przestaje istnieć. Dlaczego Izrael atakuje Syrię?

– Nie ulega wątpliwości, że wydarzenia w Syrii tworzą korzystny dla Izraela klimat geopolityczny, jednak nie wiadomo, czy nowe sunnickie władze w Damaszku nie nawiążą współpracy z szyickim Teheranem, poszukując wsparcia, tak jak wcześniej reżim Asada. Iran jest zapewne gotów – mówi „Rzeczpospolitej” Richard Dalton, były brytyjski ambasador w Iranie. Zwraca uwagę na fakt, że obecne izraelskie zmasowane ataki na Syrię są nie do pogodzenia z prawem międzynarodowym. Sankcjonuje ono wprawdzie militarne działania prewencyjne, aby zapobiec realnej groźbie ataku ocenianego jako nieunikniony. Upadek reżimu Asada trudno uznać za wypełnienie tych przesłanek. W przeszłości Izrael atakował cele w Syrii wielokrotnie, tłumacząc, że chodzi o miejsca przemytu broni i sprzętu z Iranu do libańskiego Hezbollahu. Teraz sytuacja jest inna.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Syria bez Baszara Asada. Droga w nieznane Ledwie 12 dni trwał marsz rebeliantów na Damaszek. Nieoczekiwanie syryjska dyktatura upadła prawie bez walki. Co się stało z dyktatorem?

Po zwycięstwie nad Hezbollahem, ogromnym osłabieniu Iranu, w wyniku wojen w Gazie i Libanie i bezpośrednich ataków Izraela na terytorium tego kraju, oraz zakończeniu rządów Asada powstała w regionie niespodziewanie próżnia militarna i polityczna. Wypełnia ją obecnie Izrael, mając potężnego sojusznika za Atlantykiem. Premier Netanjahu przekonuje, że demontuje stworzoną wielkim wysiłkiem przez Iran tzw. oś oporu „kawałek po kawałku”. Syria była centralną częścią tej osi obejmującej Hezbollah, reżim Asada, proirańskie milicje w Iraku, po bojowników Huti w Jemenie oraz Hamas w Strefie Gazy. Z punktu widzenia Izraela ostatnią kostką tego domina powinien być upadek reżimu irańskich ajatollahów.

Ratunek ajatollahów w broni atomowej. Co zrobi Iran?

„Izrael obawia się, że upadek Asada zmusi Iran do konstrukcji bomby atomowej – takim tytułem została zaopatrzona analiza środowego wydania dziennika „Haarec”. Mowa jest w niej, że w wyniku październikowego ataku Izraela na cele w Iranie, przy użyciu F-35, zniszczeniu uległa większość baterii irańskiej obrony przeciwlotniczej. Kraj został więc praktycznie bezbronny.

Do tego dochodzi utrata sojuszników w Syrii oraz zdziesiątkowanie przez Izrael libańskiego Hezbollahu. Przy tym zgodnie z ostatnim raportem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) Iran posiada obecnie 100 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. Szybko można wzbogacić ten materiał do 90 proc., co wystarczałoby na konstrukcję pięciu ładunków wybuchowych. A to oznaczałoby śmiertelne zagrożenie dla Izraela. Jedyną obroną byłby więc prewencyjny atak izraelski na irańskie instalacje atomowe. Nie wyklucza takiej opcji rząd premiera Netanjahu. Plany są dawno gotowe.