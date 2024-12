Browary z krajów Unii nie mają zahamowań, by zarabiać na eksporcie piwa do kraju-agresora. Hegemonem są tu Niemcy, ale gonią je inni. W połowie jesieni czeskie browary i hurtownie sprzedały do Rosji najwięcej od pandemii. Jednak najbardziej zwiększył się import piwa z Polski - aż 5,7-krotnie, licząc rok do roku.