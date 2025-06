Najostrzej zareagowały Chiny. Iran jest jednym z najważniejszych eksporterów ropy do Państwa Środka, oba kraje łączy długa historia współpracy wojskowej. Ostatnio Chińczycy wysyłali do Iranu minerały do produkcji paliwa do rakiet oraz części do produkcji słynnych dronów Szahid. Ale oficjalnie Pekin nie sprzedawał Irańczykom żadnej broni od 2005 roku.

Jednak już w dzień po pierwszym ataku Izraela w zamkniętej przestrzeni powietrznej Iranu zniknął potężny transportowy boeing lecący z Chin, a po nim jeszcze dwa. Nie wiadomo, co wiozły. Teheran najbardziej potrzebuje systemów obrony powietrznej, ale nie odnotowano pojawienia się na jego terenie chińskich. Prezydent Donald Trump twierdzi, że „panuje nad niebem Iranu”.

– My kiedyś tam proponowaliśmy naszym irańskim przyjaciołom popracować w sferze systemów obrony powietrznej. Dużego zainteresowania wtedy nasi partnerzy nie okazali, i wszystko – tłumaczył się z kolei z braku pomocy Iranowi Władimir Putin.

Ale Teheran już pod koniec ubiegłego roku chciał kupić rosyjskie systemy S-300 i S-400, a także Pancyr-1 – o mniejszym zasięgu, służący do obrony głównych stanowisk obrony powietrznej. Kreml odmówił, tak jak nie sprzedał Irańczykom swoich nowych samolotów Su-35. Cała ich partia miała być dostarczona do Egiptu, ale Kair w ostatniej chwili zerwał umowę. Zamiast na Bliski Wschód poleciały na ukraiński front.

Rosjan nie przekonało do udzielenia pomocy wojskowej nawet ratyfikowanie przez irański parlament już w trakcie izraelskich nalotów traktatu o strategicznym partnerstwie z Rosją. – Nie ma w nim artykułu o wzajemnej obronie, a Teheran o to nie prosił – przypomniał Putin. Ale od rozpoczęcia izraelskiego ataku irański internet (jak mówią Rosjanie „suwerenny”, czyli mocno cenzurowany) pełen jest pretensji i przekleństw pod adresem Rosji z powodu niedostarczania żadnego wsparcia wojskowego. Teheran zaś sprzedawał Kremlowi drony Szahid (będące zmorą Ukrainy), a podobno nawet rakiety balistyczne. Teraz to się skończyło. Ale drony Rosjanie sami produkują na irańskiej licencji.