Gen. Roman Polko: Beniamin Netanjahu eskaluje tę wojnę. Padło porównanie do Władimira Putina

– To jest przede wszystkim, patrząc nawet na cele, duży atak, atak precyzyjnie zaplanowany, o czym wcześniej mówiono, że będzie to „otwarcie wrót piekieł”, czyli krótko mówiąc atak na instalacje służące do produkcji broni nuklearnej w perspektywie. Ale też niesamowicie skuteczny atak na dowódców Sztabu Generalnego – komentował w radiu RMF24 gen. Roman Polko.

Zdaniem byłego dowódcy GROM-u „Iran po prostu dał się zaskoczyć”, ignorując pojawiające się sygnały o ataku – generał wskazał w tym kontekście, że „ewakuowali się dyplomaci amerykańscy”. – No i niestety premier Netanjahu eskaluje tę wojnę. Widać wyraźnie, że znajduje w tej wojnie sposób na to, aby utrzymać się u władzy, aby te głosowania, które miały miejsce w Knesecie, odwrócić poprzez wojnę – tak jak i (Władimir) Putin pozostać bezkarnym, ponieważ ma poważne zarzuty, chociażby korupcyjne – mówił.

Emerytowany wojskowy zwrócił uwagę, że izraelski wywiad, który zawiódł przy okazji ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., teraz pokazał skuteczność działania i inwigilacji. – Widzimy uderzenia w budynki, w obiekty cywilne, czyli krótko mówiąc doskonale wiedzieli, gdzie tego szefa sztabu, gdzie tych ludzi, którzy kierują strukturami siłowymi Iranu, można dorwać. Oni, kompletnie nieświadomi, zamiast przebywać w jakichś schronieniach, dali się zabić w prosty sposób – zauważył.

– Element zaskoczenia na taką skalę jest bardzo trudny do osiągnięcia, szczególnie we współczesnych czasach. Stąd też pokazuje to z jednej strony siłę Izraela, a z drugiej strony słabość Iranu i nawet ten odwet, który teraz już ma miejsce (...), pokazuje, że tak naprawdę w tej chwili Iran jest na kolanach – stwierdził generał.

– Iran rzeczywiście ma bardzo poważny problem z tym uderzeniem, ale to wcale nie uspokaja sytuacji w tamtym regionie, ponieważ już są wypowiedzi innych krajów, które w eskalacji tej wojny widzą zagrożenie także dla siebie – podkreślił Polko. Zaznaczył przy tym, że armia Iranu jest „przestarzała, starego typu”.