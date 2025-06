Tymczasem izraelski minister obrony Izrael Kac grozi Hutim, że Izrael może wprowadzić powietrzną i morską blokadę Jemenu, jeśli Huti będą nadal atakowali terytorium Izraela.

Huti ostrzeliwują Izrael w akcie solidarności z Hamasem

Po tym, jak Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael 7 października 2023 roku, na co Izrael odpowiedział rozpoczęciem operacji odwetowej Strefy Gazy, trwającej do dziś, wspierani przez Iran Huti, w geście solidarności z Palestyńczykami, zaczął ostrzeliwać statki na Morzu Czerwonym i wodach Zatoki Adeńskiej. Huti, co pewien czas, ostrzeliwują też, przy użyciu pocisków balistycznych, terytorium Izraela.

Ostrzał statków na szlaku handlowym biegnącym przez Morze Czerwone sprawił, że cele w Jemenie zaczęły atakować Stany Zjednoczone. Presja ze strony USA zmniejszyła znacząco liczbę takich ataków.

W nocy z poniedziałku na wtorek izraelska marynarka wojenna miała dwukrotnie ostrzelać doki w porcie Al-Hudajda. Izraelska armia wydała oświadczenie, że uderzyła w cele Huti. W komunikacie czytamy, że port Al-Hudajda jest wykorzystywany przez Hutich do przerzutu broni.