Iran reaguje na śmierć lidera Hamasu w Teheranie. "Prawo do ukarania sprawców"

Hanijja był oskarżany przez Izrael o to, że kierował pomoc humanitarną przeznaczoną do Strefy Gazy do wojskowego skrzydła Hamasu. Hamas zaprzeczał tym oskarżeniom. W 2006 roku Hanijja został palestyńskim premierem, ale w 2007 roku stracił to stanowisko, odsunięty przez władze Autonomii Palestyńskiej.