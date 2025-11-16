Reklama
Oburzająca aukcja w Niemczech. Pod młotek mają trafić pamiątki po ofiarach Holokaustu

Media informują o kontrowersyjnej licytacji, którą Dom Aukcyjny Felzmann w Neuss zapowiedział na poniedziałek. Chodzi o sprzedaż prywatnej kolekcji „System terroru część II 1933-1945”, składającej się z pamiątek i dokumentów po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym między innymi Auschwitz.

Publikacja: 16.11.2025 12:34

Nazistowski obóz koncetracyjny Auschwitz

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Jak informuje niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, pod młotek trafić mają łącznie 623 artefakty, w tym między innymi: list więźnia z Auschwitz, diagnoza lekarska pochodząca z obozu koncentracyjnego Dachau dotycząca przymusowej sterylizacji więźnia, karta z kartoteki Gestapo z informacją o egzekucji żydowskiego więźnia w getcie Mackheim w lipcu 1942 r., antyżydowski plakat propagandowy oraz gwiazda żydowska z obozu Buchenwald. Cena wywoławcza tych przedmiotów waha się od około 350 do 500 euro. 

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zauważa, że pierwsza część prywatnej kolekcji została już sprzedana około sześć lat temu.

„Nawrocki oczekuje, by rząd zażądał zwrotu pamiątek po ofiarach zbrodni niemieckich” 

Sprawa wywołała niemałe kontrowersje. Odwołania aukcji zażądał już Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, którego dyrektor Christoph Heubner podkreślił, że sprzedaż dokumentów osobistych należących do ofiar w celach komercyjnych jest „cyniczna i bezwstydna”. - Dokumenty dotyczące prześladowań i Holokaustu należą do rodzin ofiar. Powinny być eksponowane w muzeach lub na wystawach pamiątkowych, a nie sprowadzane do roli towaru. Wzywamy osoby odpowiedzialne w domu aukcyjnym do zachowania elementarnej przyzwoitości i odwołania aukcji — powiedział, cytowany przez „Der Spiegel”.

Wydarzenie skomentował także mediach społecznościowych Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. „Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, żeby zażądał zwrotu, w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po Ofiarach zbrodni niemieckich na ziemiach polskich, a koszt tego przedsięwzięcia doliczył do ogólnego rachunku reparacyjnego!” - czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Jak podkreślił Leśkiewicz, „Niemcy wywołały II wojnę światową, Polska była jej pierwszą ofiarą”. „Niemieckie winy nigdy nie zostały rozliczone, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Prezydent będzie konsekwentnie domagał się reparacji za niemieckie zbrodnie dokonane w Polsce w czasie II wojny światowej!” - dodał. 

Przedstawiciele domu aukcyjnego – w odpowiedzi na pytania mediów – stwierdzili, że prywatni kolekcjonerzy prowadzą badania i przyczyniają się do pogłębiania wiedzy historycznej. Dodali też, że ich działalność służy zachowaniu pamięci, a nie „handlowaniu cierpieniem”.

Źródło: rp.pl

