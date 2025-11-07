Skeyes, belgijska instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów cywilnych, poinformowała, że otrzymała informację o dronie, który pojawił się w rejonie lotniska ok. 7.30 rano czasu polskiego. W związku z pojawieniem się drona lotnisko przestało odprawiać i przyjmować samoloty na ok. 30 minut.

Reklama Reklama

- Musimy traktować każdą taką informację poważnie – mówił Kurt Verwilligen, rzecznik Skeyes. Lotnisko w Liege wznowiło już działanie.

To drugi taki incydent w Belgii w ciągu ostatnich kilku dni. 4 listopada w związku z pojawieniem się dronów w pobliżu lotnisk w Brukseli i Liege doprowadziło do ich zamknięcia. Na czwartek belgijski rząd zwołał nadzwyczajne posiedzenie z udziałem najważniejszych ministrów i szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w związku z działaniami, które resort obrony Belgii określił mianem skoordynowanego ataku.

W ostatnich miesiącach drony zakłócały działanie lotnisk w kilku państwach Europy – m.in. w Szwecji, Danii i Niemczech. Na Litwie działanie lotnisk zakłócały z kolei balony meteorologiczne używane przez przemytników do przerzutu papierosów.

Więcej informacji wkrótce