Aktualizacja: 07.11.2025 09:14 Publikacja: 07.11.2025 09:01
Lotnisko w Liege tymczasowo wstrzymało działanie
Foto: PAP
Skeyes, belgijska instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów cywilnych, poinformowała, że otrzymała informację o dronie, który pojawił się w rejonie lotniska ok. 7.30 rano czasu polskiego. W związku z pojawieniem się drona lotnisko przestało odprawiać i przyjmować samoloty na ok. 30 minut.
- Musimy traktować każdą taką informację poważnie – mówił Kurt Verwilligen, rzecznik Skeyes. Lotnisko w Liege wznowiło już działanie.
To drugi taki incydent w Belgii w ciągu ostatnich kilku dni. 4 listopada w związku z pojawieniem się dronów w pobliżu lotnisk w Brukseli i Liege doprowadziło do ich zamknięcia. Na czwartek belgijski rząd zwołał nadzwyczajne posiedzenie z udziałem najważniejszych ministrów i szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w związku z działaniami, które resort obrony Belgii określił mianem skoordynowanego ataku.
W ostatnich miesiącach drony zakłócały działanie lotnisk w kilku państwach Europy – m.in. w Szwecji, Danii i Niemczech. Na Litwie działanie lotnisk zakłócały z kolei balony meteorologiczne używane przez przemytników do przerzutu papierosów.
Więcej informacji wkrótce
Skeyes, belgijska instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów cywilnych, poinformowała, że otrzymała informację o dronie, który pojawił się w rejonie lotniska ok. 7.30 rano czasu polskiego. W związku z pojawieniem się drona lotnisko przestało odprawiać i przyjmować samoloty na ok. 30 minut.
- Musimy traktować każdą taką informację poważnie – mówił Kurt Verwilligen, rzecznik Skeyes. Lotnisko w Liege wznowiło już działanie.
Od kwietnia do października tego roku z populacji niedźwiedzi na Słowacji wyeliminowano 201 osobników. Kolejne z...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
W odpowiedzi na pilne prośby o pomoc ze strony lokalnych władz Japonia wysłała swoje siły zbrojne na północ kraj...
Obrońcy środowiska oraz lokalne społeczności sadzą tysiące roślin agawy, by chronić zagrożone gatunki nietoperzy...
Papież Franciszek, wybitny reżyser David Lynch, aktorzy Robert Redford, Gene Hackman i Diane Keaton, noblista Ma...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Prawie 100 tysięcy Ukraińców w wieku poborowym opuściło kraj w ciągu dwóch miesięcy od momentu, gdy prezydent Wo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas