Gospodarka USA przyspiesza. Wzrost PKB znacznie powyżej prognoz

Gospodarka amerykańska doświadczyła w trzecim kwartale wzrostu większego niż mówiły prognozy. Zwyżkę PKB napędzały m.in. wydatki konsumentów.

Publikacja: 23.12.2025 15:58

Zwyżkę PKB napędzały m.in. wydatki konsumentów

Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego wzrost PKB USA w trzecim kwartale był wyższy niż prognozowano?
  • Jakie czynniki napędzały wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych?
  • W jaki sposób wydatki konsumentów wpłynęły na amerykańską gospodarkę?

Amerykański PKB  wzrósł w trzecim kwartale o 4,3 proc., podczas gdy ekonomiści średnio spodziewali się zwyżki o 3,2 proc. (To dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym.) W drugim kwartale PKB USA wzrósł natomiast o 3,8 proc., a w pierwszym spadł o 0,6 proc.

Raport pierwotnie miał zostać opublikowany 30 października, ale został opóźniony z powodu zamknięcia rządu. To wydanie zastępuje również drugą szacunkową wersję, która miała zostać opublikowana 26 listopada. Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu opublikuje jeden ostateczny szacunek później.

Co pomogło gospodarce USA w trzecim kwartale?

Wydatki konsumentów wzrosły o 3,5 proc. w trzecim kwartale po wzroście o 2,5 proc. Wzrost eksportu i wydatków rządowych również wsparły PKB, a inwestycje prywatne spadły mniej niż oczekiwano. Miara wzrostu zwana realną sprzedażą końcową dla prywatnych nabywców krajowych wzrosła o 3 proc. w kwartale, o 0,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie. Decydenci z  Rezerwy Federalnej uważnie śledzą ten wskaźnik w poszukiwaniu oznak popytu konsumenckiego.

– Nieco rozczarowująco jednak wzrost inwestycji przedsiębiorstw spowolnił do zaledwie 2,8 proc. w ujęciu annualizowanym, przy czym wzrost inwestycji we własność niematerialną i sprzęt spowolnił do 5,4 proc., a mimo szumu wokół centrów danych inwestycje w budownictwo niemieszkaniowe spadły w tempie 6,3 proc. Na pierwszy rzut oka sugeruje to, że boom na sztuczną inteligencję mógł zrobić krok wstecz po napędzaniu wzrostu PKB w pierwszej połowie roku. Ale nie jesteśmy pewni, czy bardzo optymistyczne dane zostały jeszcze uwzględnione, więc poczekamy na ostateczne wydanie w przyszłym miesiącu, zanim ogłosimy to porażką.

Przy wzroście eksportu o 8,8 proc. i spadku importu o 4,7 proc. handel zagraniczny netto dodał 1,6 punktu procentowego do wzrostu PKB, co zostało tylko częściowo zrównoważone przez 0,2-punktowy hamulec ze względu na wolniejsze gromadzenie zapasów. Sprzedaż końcowa dla prywatnych nabywców krajowych nadal wzrosła solidnie o 3,0 proc., co sugeruje, że – nawet gdy konsumpcja przejmuje stery z powrotem od inwestycji – gospodarka utrzymuje znaczny impet. Mimo to zamknięcie rządu mogło wywołać spowolnienie w czwartym kwartale do bliżej 2 proc. w ujęciu annualizowanym – wyjaśnia Paul Ashworth, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Źródło: rp.pl

