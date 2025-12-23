Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego wzrost PKB USA w trzecim kwartale był wyższy niż prognozowano?

Jakie czynniki napędzały wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych?

W jaki sposób wydatki konsumentów wpłynęły na amerykańską gospodarkę?

Amerykański PKB wzrósł w trzecim kwartale o 4,3 proc., podczas gdy ekonomiści średnio spodziewali się zwyżki o 3,2 proc. (To dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym.) W drugim kwartale PKB USA wzrósł natomiast o 3,8 proc., a w pierwszym spadł o 0,6 proc.

Reklama Reklama

Raport pierwotnie miał zostać opublikowany 30 października, ale został opóźniony z powodu zamknięcia rządu. To wydanie zastępuje również drugą szacunkową wersję, która miała zostać opublikowana 26 listopada. Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu opublikuje jeden ostateczny szacunek później.

Co pomogło gospodarce USA w trzecim kwartale?

Wydatki konsumentów wzrosły o 3,5 proc. w trzecim kwartale po wzroście o 2,5 proc. Wzrost eksportu i wydatków rządowych również wsparły PKB, a inwestycje prywatne spadły mniej niż oczekiwano. Miara wzrostu zwana realną sprzedażą końcową dla prywatnych nabywców krajowych wzrosła o 3 proc. w kwartale, o 0,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie. Decydenci z Rezerwy Federalnej uważnie śledzą ten wskaźnik w poszukiwaniu oznak popytu konsumenckiego.