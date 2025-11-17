Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Prognozy Goldman Sachs dla rynków na 2026 rok

Bank Goldman Sachs przedstawił nowe prognozy dla globalnych rynków na 2026 rok. Sugerują one, że rozwój technologii sztucznej inteligencji nadal będzie mocno pomagał amerykańskim spółkom.

Publikacja: 17.11.2025 18:03

Prognozy Goldman Sachs dla rynków na 2026 rok

Foto: Michael Nagle/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłyną na globalne rynki akcji w 2026 roku?
  • W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji może oddziaływać na amerykańskie spółki technologiczne?
  • Na które sektory w Europie analitycy Goldman Sachs zwracają szczególną uwagę?
  • Jakie warunki makroekonomiczne mogą wpłynąć na rynki wschodzące w 2026 roku?
  • Jakie zmiany przewiduje się na rynku obligacji w 2026 roku?

– W 2026 roku niepewność wynikająca z ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.

Jak będą się zachowywały globalne rynki akcji w 2026 roku?

– W 2026 roku niepewność wynikająca ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że ogromna siła zysków największych amerykańskich spółek technologicznych (tzw. Wspaniałej Siódemki) może otwierać drogę do dalszych zwyżek ich akcji. Pojawiają się jednak pierwsze oznaki tego, że dotychczasowa jednolitość wyników wśród tych gigantów zaczyna przekształcać się w większą dywersyfikację.

Czytaj więcej

Goldman Sachs opuszcza zieloną koalicję banków. Nadal będzie wspierać transformację
Banki
Goldman Sachs opuszcza zieloną koalicję banków. Nadal będzie wspierać transformację
Reklama
Reklama

– Jako inwestorzy fundamentalni będziemy uważnie monitorować kondycję podstawowych biznesów spółek, zwłaszcza w sytuacji, gdy agresywnie inwestują one w technologię AI. Poza Wspaniałą Siódemką obserwujemy coraz szerszą adopcję AI w przedsiębiorstwach. Zastosowania sztucznej inteligencji rozwijają się bardzo szybko – szczególnie w automatyzacji, obsłudze klienta i inteligencji operacyjnej – co tworzy okazje dla platform pomagających firmom w integracji AI – powiedział Sung Cho, szef działu inwestycji technologicznych w Goldman Sachs Asset Management.

Analitycy Goldman Sachs zwracają też uwagę, że amerykańskie małe spółki, zwłaszcza w sektorach obronnym, technologicznym, dóbr konsumpcyjnych i w opiece zdrowotnej, mogą być gotowe do solidnego wzrostu.

Jeśli chodzi o akcje europejskie, to analitycy Goldmana spodziewają się dalszego wzrostu nakładów inwestycyjnych, napędzanego większą elastycznością fiskalną i reindustrializacją. Europejskie rynki mają potencjał do kontynuowania dobrej relatywnej passy w sektorach obronnym, energetycznym i finansowym, a także do poprawy wyników w dotychczas słabnących sektorach.

W przypadku rynków wschodzących, eksperci Goldman Sachs podkreślają, że w 2025 roku rynki te wspierały różne korzystne czynniki – słabnący dolar amerykański, spadające ceny ropy, łagodniejąca inflacja i gołębia postawa Fedu. Istnieje szansa na ich przewagę także w 2026 roku.

Jak będzie się natomiast zachowywał rynek japoński? Umiarkowana inflacja, stabilna polityka pieniężna oraz potencjalnie większe wsparcie fiskalne ze strony rządu pod wodzą Sanae Takaichi powinny utrzymać się w 2026 roku. Globalne megatrendy, w tym AI, mocne strony w półprzewodnikach i zmiany geopolityczne, również wspierają ten rynek. Choć wyceny są powyżej historycznych średnich, wzrost zysków i reformy korporacyjne uzasadniają dalszy optymizm.

Reklama
Reklama

Jak będą się zachowywały rynki obligacji w 2026 roku?

Inwestorzy wchodzący w rok 2026 będą musieli zrównoważyć krótkoterminowe sygnały makroekonomiczne po fali zaległych danych z gospodarki USA, rosnącej niepewności co do kondycji fiskalnej amerykańskiej gospodarki oraz potencjału wzrostu wynikającego z boomu inwestycyjnego w AI. Coraz większe obawy budzi możliwość odwrócenia cyklu kredytowego – ostatnie wydarzenia polityczne we Francji i Japonii pokazują, jak szybko mogą zmieniać się oczekiwania. Największym wyzwaniem dla inwestorów będzie prawidłowa interpretacja tych sprzecznych sygnałów.

Czytaj więcej

Miliony w obligacjach. Nowe inwestycje Trumpa
Finanse
Miliony w obligacjach. Nowe inwestycje Trumpa

– W dalszym ciągu uważamy, że rynek instrumentów o stałym dochodzie oferuje inwestorom atrakcyjne okazje zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i fundamentalnego. Jednak równowaga ryzyka się zmienia i wymaga coraz bardziej dynamicznego podejścia do zarządzania portfelem – łączącego zdywersyfikowaną konstrukcję portfela z solidnym zarządzaniem ryzykiem. Przy rozbieżnych globalnych dynamikach inflacji i wzrostu gospodarczego kluczowa będzie elastyczność pozwalająca dostosować się do zmieniających się warunków – powiedział Kay Haigh, dyrektor ds. dochodu stałego w Goldman Sachs Asset Management.

Goldman Sachs Asset Management widzi potencjał do dwóch obniżek stóp Fedu w 2026 roku. EBC może wstrzymać się z ruchami na bliższą przyszłość, natomiast Bank Anglii prawdopodobnie wznowi cięcia już w grudniu – dzięki poprawie sytuacji inflacyjnej, stosunkowo słabemu rynkowi pracy i możliwym podwyżkom podatków. W Japonii może natomiast dojść do podwyżek stóp procentowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rynki Firmy Goldman Sachs Instrumenty finansowe Obligacje Kontrola Giełdy zagraniczne

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłyną na globalne rynki akcji w 2026 roku?
  • W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji może oddziaływać na amerykańskie spółki technologiczne?
  • Na które sektory w Europie analitycy Goldman Sachs zwracają szczególną uwagę?
  • Jakie warunki makroekonomiczne mogą wpłynąć na rynki wschodzące w 2026 roku?
  • Jakie zmiany przewiduje się na rynku obligacji w 2026 roku?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

– W 2026 roku niepewność wynikająca z ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Walka o rosyjskie aktywa. Bruksela kontra Bruksela
Finanse
Walka o rosyjskie aktywa. Bruksela kontra Bruksela
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Na koniec września 2025 r. niespłacone długi polskich konsumentów wynosiły 84,6 mld zł
Finanse
Niesolidny jak czterdziestolatek. Polacy w pętli zadłużenia
Finanse
Polacy czują potrzebę edukacji finansowej
Kluczowa jest odpowiedzialność finansowa
Finanse
Kluczowa jest odpowiedzialność finansowa
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Miliony w obligacjach. Nowe inwestycje Trumpa
Finanse
Miliony w obligacjach. Nowe inwestycje Trumpa
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama