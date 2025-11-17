Aktualizacja: 17.11.2025 19:23 Publikacja: 17.11.2025 18:03
Foto: Michael Nagle/Bloomberg
– W 2026 roku niepewność wynikająca z ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.
– W 2026 roku niepewność wynikająca ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.
Analitycy Goldman Sachs prognozują, że ogromna siła zysków największych amerykańskich spółek technologicznych (tzw. Wspaniałej Siódemki) może otwierać drogę do dalszych zwyżek ich akcji. Pojawiają się jednak pierwsze oznaki tego, że dotychczasowa jednolitość wyników wśród tych gigantów zaczyna przekształcać się w większą dywersyfikację.
Czytaj więcej
Amerykański gigant poinformował o opuszczeniu koalicji banków, której celem jest dostosowanie dzi...
– Jako inwestorzy fundamentalni będziemy uważnie monitorować kondycję podstawowych biznesów spółek, zwłaszcza w sytuacji, gdy agresywnie inwestują one w technologię AI. Poza Wspaniałą Siódemką obserwujemy coraz szerszą adopcję AI w przedsiębiorstwach. Zastosowania sztucznej inteligencji rozwijają się bardzo szybko – szczególnie w automatyzacji, obsłudze klienta i inteligencji operacyjnej – co tworzy okazje dla platform pomagających firmom w integracji AI – powiedział Sung Cho, szef działu inwestycji technologicznych w Goldman Sachs Asset Management.
Analitycy Goldman Sachs zwracają też uwagę, że amerykańskie małe spółki, zwłaszcza w sektorach obronnym, technologicznym, dóbr konsumpcyjnych i w opiece zdrowotnej, mogą być gotowe do solidnego wzrostu.
Jeśli chodzi o akcje europejskie, to analitycy Goldmana spodziewają się dalszego wzrostu nakładów inwestycyjnych, napędzanego większą elastycznością fiskalną i reindustrializacją. Europejskie rynki mają potencjał do kontynuowania dobrej relatywnej passy w sektorach obronnym, energetycznym i finansowym, a także do poprawy wyników w dotychczas słabnących sektorach.
W przypadku rynków wschodzących, eksperci Goldman Sachs podkreślają, że w 2025 roku rynki te wspierały różne korzystne czynniki – słabnący dolar amerykański, spadające ceny ropy, łagodniejąca inflacja i gołębia postawa Fedu. Istnieje szansa na ich przewagę także w 2026 roku.
Jak będzie się natomiast zachowywał rynek japoński? Umiarkowana inflacja, stabilna polityka pieniężna oraz potencjalnie większe wsparcie fiskalne ze strony rządu pod wodzą Sanae Takaichi powinny utrzymać się w 2026 roku. Globalne megatrendy, w tym AI, mocne strony w półprzewodnikach i zmiany geopolityczne, również wspierają ten rynek. Choć wyceny są powyżej historycznych średnich, wzrost zysków i reformy korporacyjne uzasadniają dalszy optymizm.
Inwestorzy wchodzący w rok 2026 będą musieli zrównoważyć krótkoterminowe sygnały makroekonomiczne po fali zaległych danych z gospodarki USA, rosnącej niepewności co do kondycji fiskalnej amerykańskiej gospodarki oraz potencjału wzrostu wynikającego z boomu inwestycyjnego w AI. Coraz większe obawy budzi możliwość odwrócenia cyklu kredytowego – ostatnie wydarzenia polityczne we Francji i Japonii pokazują, jak szybko mogą zmieniać się oczekiwania. Największym wyzwaniem dla inwestorów będzie prawidłowa interpretacja tych sprzecznych sygnałów.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump nabył obligacje korporacyjne i komunalne o wartości szacowanej na co n...
– W dalszym ciągu uważamy, że rynek instrumentów o stałym dochodzie oferuje inwestorom atrakcyjne okazje zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i fundamentalnego. Jednak równowaga ryzyka się zmienia i wymaga coraz bardziej dynamicznego podejścia do zarządzania portfelem – łączącego zdywersyfikowaną konstrukcję portfela z solidnym zarządzaniem ryzykiem. Przy rozbieżnych globalnych dynamikach inflacji i wzrostu gospodarczego kluczowa będzie elastyczność pozwalająca dostosować się do zmieniających się warunków – powiedział Kay Haigh, dyrektor ds. dochodu stałego w Goldman Sachs Asset Management.
Goldman Sachs Asset Management widzi potencjał do dwóch obniżek stóp Fedu w 2026 roku. EBC może wstrzymać się z ruchami na bliższą przyszłość, natomiast Bank Anglii prawdopodobnie wznowi cięcia już w grudniu – dzięki poprawie sytuacji inflacyjnej, stosunkowo słabemu rynkowi pracy i możliwym podwyżkom podatków. W Japonii może natomiast dojść do podwyżek stóp procentowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– W 2026 roku niepewność wynikająca z ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.
Międzynarodowy depozytariusz Euroclear w Belgii może wystąpić na drogę sądową, jeśli Unia Europejska zdecyduje s...
Na koniec września 2025 r. niespłacone długi polskich konsumentów wynosiły 84,6 mld zł. Kłopoty z terminowym reg...
17 listopada przypada ogólnopolski Dzień bez Długów, zainicjowany przez KRUK SA. Według badania „Indeksy Finanso...
Nasza strategia prougodowa ma wspierać nie tylko osoby zadłużone, ale też całe społeczeństwo w zrozumieniu, jak...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Prezydent USA Donald Trump nabył obligacje korporacyjne i komunalne o wartości szacowanej na co najmniej 82 mln...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas