Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłyną na globalne rynki akcji w 2026 roku?

W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji może oddziaływać na amerykańskie spółki technologiczne?

Na które sektory w Europie analitycy Goldman Sachs zwracają szczególną uwagę?

Jakie warunki makroekonomiczne mogą wpłynąć na rynki wschodzące w 2026 roku?

Jakie zmiany przewiduje się na rynku obligacji w 2026 roku?

– W 2026 roku niepewność wynikająca z ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.

Reklama Reklama

Jak będą się zachowywały globalne rynki akcji w 2026 roku?

– W 2026 roku niepewność wynikająca ze zmieniających się polityk banków centralnych, napięć geopolitycznych i zmian strukturalnych będzie określać tło makroekonomiczne. Te siły tworzą okazje zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych – od zaburzeń cenowych, przez długoterminowe tematy wzrostu, po alternatywne źródła zwrotów. Uważamy, że inwestorzy potrzebują prawdziwie zdywersyfikowanego podejścia, które łączy aktywne pozycjonowanie między klasami aktywów, szczegółową selekcję papierów wartościowych, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, tak, by chronić kapitał i jednocześnie otwierać nowe drogi do wzrostu – twierdzi Alexandra Wilson-Elizondo, dyrektor inwestycyjna w Goldman Sachs Asset Management.

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że ogromna siła zysków największych amerykańskich spółek technologicznych (tzw. Wspaniałej Siódemki) może otwierać drogę do dalszych zwyżek ich akcji. Pojawiają się jednak pierwsze oznaki tego, że dotychczasowa jednolitość wyników wśród tych gigantów zaczyna przekształcać się w większą dywersyfikację.