Firma jednak nadal będzie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, a powody opuszczenia tej koalicji dotyczą obaw o pozwy sądowe w USA.

Obawy o pozwy

Decyzja amerykańskiego banku inwestycyjnego zapadła pod presją ze strony niektórych polityków Partii Republikańskiej, którzy zasugerowali, że członkostwo w Net-Zero Banking Alliance (NZBA) może naruszać przepisy antymonopolowe. Inne instytucje finansowe, w tym BlackRock są obecnie pozywane przez Teksas i 10 innych stanów, gdzie rządzi Patia Republikańska za domniemane naruszenia prawa antymonopolowego.

Oficjalnie jednak Goldman Sachs nie podał konkretnego powodu odejścia, ale podkreślił, że skupi się na swojej strategii na przyszłości i działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju. – Mamy możliwości, aby osiągnąć nasze cele i wspierać zrównoważony rozwoju naszych klientów. Goldman Sachs jest również bardzo skoncentrowany na coraz wyższych standardach zrównoważonego rozwoju i wymogach sprawozdawczych narzucanych przez organy regulacyjne na całym świecie – czytamy w oświadczeniu w banku.

Bank nadal będzie wspierał zieloną transformację

Banki, które przystępują do dobrowolnego stowarzyszenia NZBA, zgadzają się działać na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto CO2 do 2050 r., ustalać cele, które pomogą w ich realizacji, oraz co roku publikować postępy w swoich wysiłkach. Goldman Sachs zapowiedział, że będzie to nadal robić.