Podobne przykłady sztuki naskalnej znane są z południowo-wschodniej i wschodniej Anatolii – stele z Hakkari czy ryciny z wulkanicznego płaskowyżu Niğde. Jednak znaleziska z centralnej części kraju nadal należą do wyjątkowej rzadkości. Odkrycie w Develi znacząco uzupełnia zatem wiedzę o tym, jak w okresie neolitu rozwijały się praktyki symboliczne na terenie Anatolii.

Trwa analiza znaleziska i proces rejestracji

Rycinami zajmują się obecnie Dyrekcja Muzeum Kayseri oraz Regionalna Rada ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Po rejestracji przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy, w tym mapowanie fotogrametryczne oraz mikroskopowe badania śladów narzędzi. Mają one pomóc w rekonstrukcji technik wykonania rytów i ustaleniu ich chronologii.

Eksperci podkreślają, że odkrycie może zmienić sposób interpretowania wczesnych praktyk symbolicznych w Anatolii. Wskazuje ono, że zorganizowana ekspresja symboliczna mogła istnieć na tych terenach tysiące lat przed powstaniem państwa hetyckiego.

Znaczenie odkrycia w Develi dla badań nad prehistorią Anatolii

Petroglify z Develi wzmacniają obraz Anatolii jako obszaru, w którym rozwijały się nie tylko innowacje rolnicze, lecz również pierwsze przejawy złożonej świadomości symbolicznej. Badacze podkreślają, że dalsze prace pozwolą lepiej zrozumieć, jak starożytne społeczności definiowały własną tożsamość, relacje z otoczeniem i niewidzialnymi siłami, które starały się interpretować.